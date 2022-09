Renntech fait partie des références en matière de préparation de modèles Mercedes. De ce fait, lorsque le préparateur annonce l'arrivée d'un restomod d'une 600 SEL de 1992, il y a de fortes chances que ça vaille le détour.

Vous avez sous les yeux la nouvelle S76R, une surpuissante berline équipée d'un V12 7,6 litres atmosphérique. De base, il s'agit du V12 6,0 litres de la Mercedes M120, mais celui-ci a été réalésé et les ingénieurs ont intégré de nouveaux éléments, comme de nouvelles bielles en titane issues de chez Mercedes-AMG par exemple, ou encore de nouveaux arbres à cames. Les injecteurs ont été changés, la culasse est en titane et les ressorts de soupapes sont également nouveaux.

Le moteur respire à travers une boîte à air conçue par Renntech. Les gaz d'échappement passent par des collecteurs en acier inoxydable, puis par un convertisseur catalytique pour finir leur route vers une double sortie d'échappement en acier inoxydable poli.

Le V12 développe 615 chevaux à 5 500 tr/min et le couple maximal est de 953 Nm entre 4 250 et 4 500 tr/min. Cette puissance permet à la berline allemande d'abattre le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes et d'atteindre 250 km/h en vitesse de pointe.

Renntech a remplacé la boîte de vitesses automatique à quatre rapports par une boîte dotée de cinq vitesses améliorée et provenant d'un modèle de 1996. Un différentiel à glissement limité OS Giken a également été ajouté.

Cette Classe S "restomodée" dispose de disques en carbone-céramique de 402 mm à l'avant, avec des étriers à six pistons, et de disques de 360 mm à l'arrière avec des étriers à quatre pistons. Renntech a intégré également un système d'amortissement adaptatif.

D'extérieur, cette 600 SEL modifiée est presque identique à la version d'origine. Nous retrouvons quelques éléments distinctifs cependant, comme un nouveau splitter avant, un spoiler sur la malle du coffre ou encore de nouvelles jantes en aluminium forgé de 19 pouces cerclées de pneus Michelin Pilot Sport 4 S.

Ce modèle est pour l'instant unique, mais Renntech pourrait développer une petite série si plusieurs clients se montrent intéressés. Bien évidemment, le prix de cette préparation n'a pas été annoncé.