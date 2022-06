La Mercedes-AMG GT Black Series est la version la plus extrême de l'AMG GT. Sous le capot, on retrouve encore et toujours le même moteur, le V8 4,0 litres biturbo qui développe ici 730 ch et 800 Nm de couple.

Les propriétaires de la supercar d'Affalterbach qui trouvent que leur voiture manque un peu de puissance peuvent frapper à la porte de RENNtech. Avec le pack "R3 AMG GT Black Series", RENNtech est en mesure d'améliorer la puissance du moteur pour qu'il développe très exactement 1066 ch et 1127 Nm. Outre la mise à jour de la cartographie moteur, RENNtech se fait le plaisir de remplacer les turbos d'origine, dump valve (soupape de décharge), downpipes (tuyau de descente) en acier et filtres à air.

La puissance est toujours envoyée aux roues arrière via une transmission automatique à double embrayage. Pour fiabiliser sa préparation, RENNtech a renforcé l'embrayage pour mieux encaisser l'afflux de couple. Cette machine peut désormais accélérer de 0 à 100 km/h en 3,0 secondes, soit (seulement) 0,2 seconde de mieux que la voiture d'origine. La vitesse maximale passe de 325 km/h à 352 km/h.

Quant à la carrosserie, la Mercedes-AMG GT Black Series n'a vraiment pas besoin d'être préparée, elle est déjà assez radicale sortie d'usine. Elle a toute l'artillerie nécessaire pour tirailler les autres supercars, elle qui n'a plus rien à prouver puisqu'elle est parvenue à boucler un tour de la Nordschleife en 6 minutes 43 secondes et 62 centièmes en 2020.

Cette préparation est d'ores et déjà disponible. Sur le site RENNtech, on apprend que la reprogrammation du moteur à 1066 ch coûte 41 440 dollars, mais qu'il est possible de n'augmenter la puissance qu'à 843 ch moyennant un chèque de 4480 dollars. RENNtech annonce haut et fort que sa préparation permet d'avoir la Mercedes-AMG GT Black Series la plus puissante au monde, mais il oublie qu'Opus Automotive est en mesure de doper la puissance de la supercar à 1111 ch (voir ci-dessous).