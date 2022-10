Les passionnés que nous sommes sont capables de reconnaître d'un coup d'œil le modèle de voiture qui nous dépasse dans la rue. Les plus avertis peuvent même associer un logo au constructeur automobile concerné. Mais combien connaissent vraiment la signification des nombreux logos qui brillent fièrement sur les capots des voitures ?

Très souvent, même des graphismes très simples cachent des significations et des histoires intéressantes, qui résument le passé et la philosophie de la marque. Nous avons donc rassemblé les logos des marques les plus courantes et de celles qui ont une histoire très intéressante.

Abarth

Le logo Abarth représente un scorpion, choisit car il est le signe du zodiaque du fondateur de la marque, Karl Abarth. Les couleurs rouge et jaune au-dessus desquelles se trouve le scorpion ont été choisies car elles sont typiquement associées au monde de la course. Cependant, certains font remonter le choix de ces couleurs à la ville de Merano dans le Trentin, lieu de naissance du père de Karl.

Alfa Romeo

Le logo Alfa Romeo est peut-être l'un des logos les plus emblématiques du monde de l'automobile. Il est composé de deux éléments : sur le côté gauche, on trouve la croix rouge sur fond blanc qui fait référence aux armoiries de Milan. Sur le côté droit, en revanche, se trouve le serpent de Visconti, "emprunté" au blason de la maison noble de Visconti.

Audi

Les célèbres "quatre anneaux" représentent en fait, quatre marques distinctes (Audi, DKW, Horch et Wanderer) qui, en 1932, ont été réunies au sein d'une seule et même société, appelée Auto Union-DKW. Elle a adopté ce logo pour représenter simplement les quatre constructeurs historiques. Plus tard, Audi a émergé du groupe et est devenu, avec la disparition des autres, le seul propriétaire de la marque.

Bugatti

Les lettres E et B en haut sont les initiales du fondateur, Ettore Bugatti. Tout autour du logo se trouvent plusieurs points symbolisant des perles et donc la noblesse et la grandeur de la marque. En outre, sur certaines versions, et sur les radiateurs de certains modèles routiers, un éléphant est apparu, symbolisant la robustesse et la force.

BMW

Bayerische Motoren Werke, plus connu sous le nom de BMW, possède un logo plein de symbole. Le premier cercle noir est un vestige du logo de la société Rapp. À l'intérieur de celui-ci se trouve un deuxième cercle dans lequel on trouve deux couleurs, le bleu et le blanc, en segments alternés. Il s'agit simplement du drapeau inversé de la Bavière , mais selon certains, il représente également le motif stylisé d'une hélice en rotation. Ce n'est pas pour rien que BMW est souvent appelée la "Maison de l'hélice".

Citroën

L'histoire du logo Citroën n'a rien à voir avec le monde de l'automobile. Le double chevron a été choisi par André Citroën en l'honneur de l'entreprise qui lui a apporté le succès. En fait, au début des années 1900, après un voyage en Pologne, Citroën a commencé à produire des engrenages dotés d'une forme inhabituelle, en pointe, qui pouvait optimiser l'efficacité des machines sur lesquelles ils étaient montés. D'où la forme de "double épi". En outre, le logo Citroën vient d'être actualisé et fait ses débuts sur le concept Oli.

Cupra

La marque espagnole arbore un logo très jeune avec une signification abstraite. Elle veut symboliser le sentiment d'appartenance à un véritable clan qui s'inspire du courage des peuples tribaux. La couleur cuivre, quant à elle, est destinée à souligner le caractère sophistiqué des modèles Cupra.

Ferrari

L'histoire du logo Ferrari est l'une des plus connues du monde de l'automobile. L'idée de ce logo du cheval cabré a été offerte à Enzo Ferrari en 1923 par la comtesse Paolina Baracca. Elle est la mère de l'aviateur Francesco Baracca, héros de la Première Guerre mondiale, qui volait avec un cheval cabré peint sur son avion. Le fond jaune a été choisi par Ferrari en référence à la ville de Modène.

Great Wall

Le logo de Great Wall a un lien profond avec le nom de la marque elle-même. La "grande muraille" est en fait la Grande Muraille de Chine, que l'on retrouve également (de manière stylisée) dans le logo. L'image du mur est destinée à souligner la force de la marque et son expansion constante.

Hyundai

Le logo de la société coréenne Hyundai semble simplement représenter l'initiale de la société sous une forme quelque peu stylisée, mais ce n'est pas ça du tout. L'image symbolise le geste de deux personnes se serrant la main. Il représente, une fois de plus, la confiance entre le client et l'entreprise.

Infiniti

Le logo de la marque haut de gamme de Nissan a deux significations. Le motif circulaire rappelle le symbole mathématique de l'infini, en accord avec le nom Infiniti, avec deux lignes en dessous évoquant une route vers l'avenir. Mais le motif du triangle symbolise également le mont Fuji dont le sommet représente le plus haut degré de qualité.

Lamborghini

Le logo Lamborghini représente un taureau prêt à attaquer. Le choix de cet animal s'explique par la volonté de Ferruccio Lamborghini de privilégier un logo au caractère fort et distinctif, comme celui de ses voitures. Mais ce n'est pas tout. Le taureau était également son signe du zodiaque.

Lotus

Le logo du constructeur britannique Lotus est particulier car il comprend des symboles différents. Tout d'abord, le cercle jaune symbolise le bonheur et, plus généralement, un avenir heureux . À l'intérieur se trouve un trèfle vert, rappelant les racines sportives de la marque. Enfin, un peu plus haut, les lettres entrelacées sont simplement les initiales d'Anthony Colin Bruce Chapman. Ajoutons que le nom "Lotus", la légendaire fleur de l'oubli, était le surnom qu'il donnait à sa fiancée et future épouse.

Maserati

Le logo Maserati est né de la volonté de souligner le lien de la marque avec la ville de Bologne. Celle-ci, en effet, représente le Trident, serré dans les mains de Neptune, dans la fontaine qui lui est dédiée dans la ville de Bologne. Pourquoi Bologne et pas Modène ? Car c'est dans la capitale de l'Émilie que Maserati a été fondée en 1914.

Mercedes-Benz

Peut-être, l'un des logos les plus connus au monde, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Eh bien, on raconte qu'au XIXe siècle, Gottlieb Daimler a envoyé une carte postale à sa femme, indiquant son lieu de résidence à l'aide d'une étoile. Dans son récit, il a écrit : "Un jour, cette étoile brillera sur nos usines triomphantes". C'est ainsi qu'est né l'emblème de Mercedes-Benz, adopté pour la première fois sur une voiture en 1910. Les trois rayons de l'étoile représentent la terre, la mer et l'air, symbolisant une sorte de domination de tous les éléments pour l'entreprise qui produisait des moteurs pour tous les usages.

Peugeot

L'histoire du logo Peugeot est liée à la toute première activité de la marque française, qui, à la fin des années 1800, était consacrée à la production d'outils de travail tels que des scies et des lames. Le choix s'est donc porté sur le lion, qui représente d'ailleurs les armoiries de la Franche-Comté, une région du sud de la France où Peugeot est basé. La flexibilité de la colonne vertébrale du lion a été comparée à celle de la lame. La course de l'animal représentait la vitesse de la lame, tandis que les dents du lion indiquaient la force des produits Peugeot.

Porsche

Le logo de Porsche comporte, comme celui de Ferrari, un cheval noir sur fond jaune. Il reprend le symbole de Stuttgart qui est placé au centre d'un écusson plus grand. Ce dernier est celui de la région de Wuttemberg, alternant des bandes rouges et noires avec des bois de cerf.

Renault

L'histoire du logo Renault est très curieuse car, en fait, il n'a aucune signification symbolique ou abstraite. La forme du logo actuel de Renault est due à des raisons "fonctionnelles". Dans les années 1920, le logo était rond avec le mot Renault au milieu. Plus tard, pour s'adapter au capot des voitures, il a pris la forme d'un losange, qui n'a jamais été abandonnée depuis.

Skoda

Le blason de Skoda représente une flèche ailée. Créé en 1926, il est arrivé pour remplacer des logos plus simples et moins reconnaissables et a été adopté presque sans changement jusqu'en 1990. Cette année-là, il a subi une série de restylages mais a conservé son design original. On ne sait pas exactement d'où vient l'idée de la flèche ailée, certains pensent même qu'il s'agit d'une évolution de la tête d'un Indien avec une coiffe à cinq pointes conçues par le directeur commercial de l'époque : Tomas Maglic.

Smart

Le constructeur de voitures ultra-compactes , né à l'origine d'une collaboration entre Mercedes-Benz et Swatch, a adopté pour ce symbole depuis 2004. À l'intérieur, on peut lire la lettre "C", qui signifie...compact. À sa droite, une flèche jaune pointe vers la droite, symbolisant le progrès.

Subaru

Tout est assez cohérent ici : Subaru est le nom donné aux Pléiades , un groupe d'environ 3000 étoiles, et le logo représente une constellation. Au fil du temps, il a été remanié et ne contient plus que 6 étoiles. La plus grande, celle qui se trouve à l'extrême gauche, représente FHI ou Fuji Heavy Industries, le groupe qui possède Subaru. Les cinq autres étoiles représentent les cinq entreprises qui ont fusionné pour la former.

Toyota

Le logo du géant japonais est composé de l'intersection de deux ellipses. Le premier, celui qui est positionné verticalement, représente les clients. Le second, horizontal, représente le fabricant. Le fait qu'ils se chevauchent symbolise la relation de confiance qui existe entre Toyota et ses clients. Ensemble, ils forment la lettre "T" en référence au nom de la marque.