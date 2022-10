La nouvelle Maserati GranTurismo se montre dans toute sa splendeur après des mois et des mois d'attente. Aujourd'hui, la voiture de sport italienne n'a plus de secrets, ou presque : aucune image de l'intérieur n'a encore été dévoilée - bien que nous ayons pu les voir en exclusivité et nous vous en parlerons - mais les détails de l'architecture, de la technologie et des moteurs, thermiques et électriques, ont été annoncés.

La Maserati GranTurismo arrivera au début de 2023 avec une configuration à double moteur. D'un côté le V6 3.0 biturbo dérivé de la MC20, de l'autre un groupe motopropulseur à batterie et trois moteurs électriques. Le prix, qui devrait débuter aux alentours de 170 000 €, n'est pas officiel pour le moment. Plus tard, nous découvrirons le GranCabrio.

Une élégance à l'Italienne

La GranTurismo de 2007 a marqué l'histoire de Maserati, en introduisant des formes stylistiques très appréciées qui, sur la nouvelle génération, sont ravivées par des éléments inaugurés sur la MC20.

Ainsi, le flanc élancé demeure, avec son long capot et sa queue fuyante soulignée par le passage de roue arrondi. La forme des vitres suit également celle de la GranTurismo précédente, et le logo du Trident sur le pilier ne manque certainement pas.

L'histoire est différente à l'avant, où les feux sont désormais verticaux et plus compacts, avec une signature à LED. La grande calandre intègre le radar derrière le logo, le dissimulant ainsi. À l'arrière également, on retrouve des feux à LED renouvelés, fins et élégants.

Le capot et l'aile ne forment qu'une seule et même pièce. Cet élément de 3 m2 entièrement en aluminium permet au coupé de conserver une ligne fluide et de mettre en valeur les trois fentes sur le côté, une caractéristique typique des Maserati. Les roues sont de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière.

Le design élégant, moderne et classique à la fois, habille bien un corps qui affiche des dimensions respectables. La GranTurismo mesure 4,96 m de long, 1,96 m de large et 1,35 m de haut. Son empattement est de 2,92 m. Tout cela, avec un Cx déclaré de 0,28.

Bienvenue à nouveau au Nettuno

Sous le capot de la Granturismo se trouve le majestueux V6 3 litres biturbo, modifié par rapport à celui de la MC20 avec un carter humide plutôt que sec, qui remplace le célèbre V8 atmosphérique. En plus d'un système de préchambre qui permet également une double combustion visant à augmenter les performances, trois des six cylindres s'éteignent indépendamment lorsqu'ils ne nécessitent pas trop de puissance, afin d'économiser du carburant.

Les performances sont exaltantes : sur la version Modena, on parle de 490 ch et 600 Nm, tandis que la version Trofeo, plus sportive, atteint 550 ch et 650 Nm. Les données techniques indiquent 3,9 secondes pour le 0-100 km/h dans le cas de la première variante et 3,5 secondes pour la seconde, avec des vitesses de pointe de 302 et 320 km/h respectivement.

Le V6 est couplé à une transmission automatique ZF à huit rapports. Quant à la suspension, elle est à double triangulation à l'avant et multibras avec différentiel autobloquant mécanique à l'arrière. Les ressorts sont pneumatiques et contrôlés électroniquement.

Les pneus ont des tailles différentes, avec 265/30 ZR20 à l'avant et 295/30 ZR21 à l'arrière, tout comme les freins Brembo à six pistons à l'avant, avec des disques de 380 mm, et à quatre pistons pour les roues arrière, avec des disques de 350 mm.

Né d'une feuille de papier vierge

La GranTurismo est basée sur une nouvelle plate-forme, spécialement développée par Maserati à partir d'une feuille blanche. Il s'agit d'une architecture qui peut également accueillir un groupe motopropulseur entièrement électrique et même être industrialisée à grande échelle, de sorte qu'elle devrait constituer la base de plusieurs modèles Stellantis haut de gamme dans les années à venir.

Pour le fabriquer, des métaux légers tels que le magnésium et l'aluminium ont été largement utilisés. C'est précisément de ce dernier matériau que la GranTurismo est composée à plus de 65 %, à tel point que son poids s'arrête à 1 795 kg. Une valeur très respectable, compte tenu de sa taille et de sa catégorie.

La plate-forme est également capable d'abriter un réseau dense d'unités de contrôle, de capteurs et d'actionneurs qui sont régis par le VDCM Maserati, le Vehicle Domani Control Module qui est capable d'interagir en temps réel avec tous les systèmes embarqués.

Il s'agit d'un projet 100% Maserati conçu pour offrir la meilleure expérience de conduite dans toutes les conditions, en tenant également compte des variations requises par le conducteur à travers les modes de conduite (Confort, GT, Sport et Corsa pour les versions thermiques) qui sont ainsi plus distincts les uns des autres.

Business Class pour quatre passagers

Maserati n'a pas encore officiellement dévoilé l'intérieur de la GranTurismo mais a cependant donné plusieurs avant-premières du contenu technologique. Il y a trois écrans principaux : celui du cockpit, celui du centre (tous deux avec des diagonales supérieures à 12 pouces) et un écran inférieur de 8 pouces pour la climatisation et d'autres paramètres.

L'horloge centrale entièrement numérique et interactive est présente. L'infotainment est basé sur Android Automotive, intègre Alexa et de nombreux services connectés comme Tidal ou la connexion Wi-Fi avec 8 appareils en même temps. Le compartiment audio est confié à l'italien Sonus Faber qui, dans la version la plus avancée, installe jusqu'à 19 haut-parleurs.

Les deux sièges arrière ont fait l'objet d'un soin particulier afin de garantir la meilleure habitabilité possible. Le volume du coffre est de 310 litres (270 pour le Folgore).

Les caractères des trois finitions Modena, Trofeo et Folgore sont bien distincts en ce qui concerne le choix des matériaux intérieurs et de la sellerie. La première présente un motif sur les sièges, les panneaux de porte et le tableau de bord rappelant la Piazza del Campidoglio et des tons classiques et raffinés.

La Trofeo, quant à elle, fait la part belle à la sportivité, avec du cuir agrémenté de surpiqûres contrastées, de la fibre de carbone et des sièges intégraux. Au lancement, elle est "habillée" en GranTurismo Rosso. La Folgore, quant à elle, présente une caractérisation unique qui fait également appel à des matériaux obtenus à partir de plastiques marins recyclés. Nous en parlons davantage dans l'article dédié.