La nouvelle Maserati GranTurismo ne se cache plus et après s'être montrée, dans sa version électrique, sans camouflage à la Monterey Car Week, elle revient maintenant pour être la vedette d'une nouvelle séance photo, mettant cette fois en vedette la version avec le moteur à combustion interne.

Un moteur qui, comme il était facile de l'imaginer, ne sera plus le V8 atmosphérique de l'ancienne génération ni le V8 suralimenté du Levante. Pour la GranTurismo, il y aura en fait le V6 biturbo - baptisé Nettuno - qui a fait ses débuts avec la MC20. Une réduction de la taille qui ne compromettra certainement pas les performances.

Combien de chevaux ?

Il est difficile de deviner quelle sera la puissance exacte de la nouvelle Maserati GranTurismo (et de sa sœur à toit en toile, la GranCabrio), car la société reste très discrète. Nous savons cependant que sur la MC20, le V6 atteint 630 ch. Sa puissance grimpe à 740 ch sur la Project 24. Une montée en puissance qui laisse penser que le coupé pourrait dépasser la MC20 en termes de puissance, même si certaines rumeurs prétendent qu'il se "contentera" de 600 ch.

Ce qui est certain, c'est que la version purement thermique de la GranTurismo ne sera pas la plus puissante de la gamme : cette tâche reviendra à la GranTurismo Folgore, celle qui est animée par une motorisation électrique composée de trois moteurs pour environ 1 200 ch et un 0-100 km/h réalisé en seulement 2,7 secondes.

Les nouvelles photos

Maserati a publié de nouvelles photos de la GranTurismo, où la carrosserie est une fois de plus totalement dépourvue de camouflage. Seuls le classique Trident et l'autocollant célébrant les 75 ans de la présentation de la première GT de Maserati, la A6 1500 de 1947, sont présents. Alors, qu'en pensez-vous ?