La Maserati Project24 fait ses débuts via des rendus pour donner un aperçu de la future version de la MC20 réservée à la piste. La société n'en produira que 62 exemplaires. Elle n'a pas encore donné de détails sur le prix et la date de début des livraisons.

La Project24 est équipée du V6 3,0 litres Nettuno et de deux nouveaux turbos qui portent la puissance du moteur à 740 chevaux au lieu des 630 chevaux de la MC20 de route. Le modèle réservé à la piste reçoit une boîte de vitesses séquentielle à six rapports avec un différentiel mécanique autobloquant à glissement limité (contre une boîte à double embrayage à huit rapports dans la MC20).

Galerie: Maserati Project24

5 Photos

Pour la conduite sur circuit, la Project24 dispose d'amortisseurs et de barres antiroulis réglables. Elle est équipée de freins Brembo en carbone-céramique. La voiture est montée sur des jantes forgées de 18 pouces à verrouillage central.

Maserati Centro Stile a revu le style de la MC20 pour la rendre plus performante sur circuit. À l'avant, les phares de la version routière ont disparu. Une énorme bouche d'aération sur le capot permet de diriger l'air sur la carrosserie. Le splitter avant et l'aileron arrière sont réglables pour affiner l'aérodynamisme sur circuit.

L'arrière est doté d'un énorme aileron. Maserati a déplacé les tuyaux d'échappement vers une position plus élevée sur le pare-chocs arrière afin que le diffuseur puisse être plus grand. Maserati prévoit que la Project24 pèsera moins de 1 250 kilogrammes. À titre de comparaison, la voiture de route pèse 1 500 kilogrammes.

Comme il s'agit d'un véhicule exclusivement destiné à la piste, Maserati a retiré l'intérieur de la MC20 pour créer la Project24. L'habitacle est équipé d'un arceau conforme aux normes de la FIA et d'un extincteur. Un harnais à six points retient le conducteur, qui tient un volant multifonctionnel en fibre de carbone. Il y a un ABS de course réglable et un contrôle de la traction.

Maserati propose plusieurs améliorations en option pour la Project24. Les acheteurs pourront ajouter un siège passager, une caméra de recul, un enregistrement télémétrique, une caméra embarquée, un affichage d'optimisation des performances de conduite et un système de surveillance de la pression des pneus.

Les acheteurs de la Project24 auront accès à des rencontres sur circuit avec le soutien de Maserati. Ces rencontres seront exclusivement réservées aux clients de ce modèle à tirage limité.