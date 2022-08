Est-il vrai que les petites voitures de sport ont tellement soif qu'elles deviennent ingérables en termes de budget essence ? Pour dissiper ce mythe et prouver qu'en utilisation "normale", même une sportive compacte peut se révéler efficace, nous avons essayé la Hyundai i20 N dans notre test de consommation de carburant en conditions réelles.

La voiture coréenne, avec son moteur 1.6 turbo de 204 ch, sa traction avant et sa boîte de vitesses manuelle à six rapports, a atteint une excellente consommation moyenne de 4,50 l/100 km (22,22 km/l) sur le trajet standard de 360 km entre Rome et Forlì, dépensant 28,66 € en essence pour le voyage.

Qui dit mieux ?

Avec ce résultat, la Hyundai i20 N se place en tête de notre classement de la consommation réelle de carburant, dans la catégorie des voitures à essence, battant des voitures beaucoup moins puissantes et amusantes que la cinq portes conçue pour le pur plaisir de conduire.

La Hyundai i20 N de notre test a fait mieux que la Peugeot 208 GT Line PureTech 130 ch et Ford Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 ch (toutes deux à 4,55 l/100 km - 21,9 km/l), ainsi que les Mercedes A 200 et Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) et le couple Fiat Tipo Cross 1.0 100 ch et Opel Mokka 1.2 130 ch essence (4,75 l/100 km - 21,0 km/l).

Pour trouver des voitures à essence qui ont fait mieux que la Hyundai i20 N, il faut descendre très bas en puissance et en performance, en trouvant les différentes Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), Opel Corsa 1.2 75 ch (3,95 l/100 km - 25,3 km/l) et Renault Clio TCe 100 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l).

Une sportive moderne 'à l'ancienne'

La voiture testée est la plus puissante et la mieux équipée de la gamme i20, la N Performance, qui est équipée de série d'un différentiel à glissement limité, de phares full LED, de jantes de 18 pouces, d'un régulateur de vitesse, d'un système de maintien dans la voie et d'un tableau de bord numérique de 10,25 pouces.

L'espace à bord de la Hyundai i20 N est bon, comme sur les autres i20, les sièges sport sont confortables même sur les longs trajets et le coffre reste assez spacieux. Ce qui change, c'est le style de conduite, la sonorité du moteur et les réglages sportifs qui satisfont également le palais de ceux qui aiment les bonnes balades.

La direction précise et directe offre une excellente sensation de contrôle et les limites en virage sont vraiment élevées, à tel point qu'il est difficile de résister à la tentation d'exploiter les 204 ch. La magnifique sonorité de l'échappement et les performances de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports font de la i20 N à savourer avec gourmandise.

Rapide et amusante

Ce qui surprend avec la Hyundai i20 N, c'est sa capacité à contenir la consommation d'essence dans toutes les conditions de conduite, même en ville et sur autoroute. Le simple fait d'assouvir son désir de course augmente la consommation de carburant, mais il suffit de parcourir quelques kilomètres à un rythme régulier et tranquille pour revenir à des moyennes plus qu'acceptables pour la catégorie.

Le réservoir de 40 litres est suffisant pour couvrir entre 500 et 600 kilomètres avec un plein.

Les consommations selon différentes situations de conduite

Urbain : 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

568 km d'autonomie

7,0 l/100 km (14,2 km/l) 568 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

652 km d'autonomie

6,1 l/100 km (16,3 km/l) 652 km d'autonomie Autoroute : 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

624 km d'autonomie

6,4 l/100 km (15,6 km/l) 624 km d'autonomie Ecoconduite : 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1024 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Hyundai i20 N Performance 1.6 T-GDI 204 ch Essence 150 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1190 kg 158 g/km

Données

Modèle : Hyundai i20 N Performance 1.6 T-GDI 204 ch

Prix de base : 28 400 €

Date de l'essai : 18/08/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 32°/Ensoleillé, 22°

Prix du carburant : 1,769 euro/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 1068 km

Kilométrage au début de l'essai : 14 789 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneumatiques : Pirelli P Zero (PZ4) - 215/40 R18 89Y XL (HN) (Label UE: D, A, 68 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Ordinateur de bord : 4,5 l/100 km

À la pompe : 4,5 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 28,66 €

Dépense mensuelle : 63,68 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 251 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 889 km