Lorsqu'on parle de V6, l'un des premiers constructeurs qui vient à l'esprit des amateurs de voitures, c'est bien évidemment Nissan. Après le succès de la série de moteurs VQ introduite en 1994 sur les 350Z, 370Z, Pathfinder et autres Frontier, le constructeur japonais a lancé en 2007 une nouvelle famille de V6 avec un angle de 60° entre les deux bancs de cylindres.

Il s'agit du premier moteur VR de 3,8 litres de cylindrée développé et conçu pour équiper l'une des supercars japonaises les plus populaires : la Nissan GT-R. Dans le même temps, ce V6 a aussi équipé un modèle moins connu, à savoir le Nissan Juke-R. Plus tard, mais dans la même famille, un autre V6 3,0 litres a été introduit en 2017 et équipe encore certains modèles Infiniti tels que les Q50 et Q60, mais aussi la nouvelle Nissan Z.

Assemblage à la main

Comme nous l'avons précisé ci-dessus, le premier V6 de la série VR a été développé à partir de la base du V6 de la famille VQ destiné à équiper la Nissan GT-R. Également connu sous le nom de VR38DETT, ce moteur a été optimisé au fil des ans et équipe encore aujourd'hui la GT-R.

Doté d'une cylindrée de 3799 cm3 (alésage de 95,5 mm et course de 88,4 mm), le VR38DETT est équipé d'un bloc en aluminium moulé sous pression avec des chemises de cylindre revêtues au plasma (épaisseur de 0,15 mm), un traitement qui fournit une couche protectrice sur laquelle glissent le piston et ses segments.

Les 24 soupapes sont mises en mouvement par deux arbres à cames en tête (deux par culasse) avec un calage variable en continu sur les soupapes d'admission. Parmi les autres éléments techniques, il y a aussi un système de lubrification pressurisé et thermostaté avec un carter d'huile en magnésium, l'intégration des corps de turbine des deux turbocompresseurs IHI dans les collecteurs d'échappement pour réduire le poids et renforcer l'équilibre du véhicule, ainsi qu'un système qui modifie le rapport air-carburant en fonction de la charge du moteur, avec un avantage conséquent en termes de consommation de carburant.

Entièrement monté à la main par les six maîtres artisans, également connus sous le nom de "Meister Takumi", le moteur pèse 276 kg, développe jusqu'à 600 ch sur la GT-R Nismo et même 710 ch sur la GT-R50 by Italdesign. Chaque moteur porte la signature de l'artisan qui a fabriqué le moteur.

La prochaine version

Le deuxième V6 de la série VR est le VR30DDTT annoncé en 2015 par Infiniti et introduit d'abord sur la berline Q50 en 2016, puis sur le coupé Q60 en 2017. Disponible sous deux niveaux de puissance (300 ou 400 ch), le V6 en question, qui équipe désormais la nouvelle Nissan Z (qui n'arrivera malheureusement pas en Europe), est produit à l'usine d'Iwaki, à Fukushima.

Caractérisé par un alésage de 86 mm et une course de 86 mm, le VR30DDTT dispose d'un système d'injection directe, d'un bloc et d'une culasse en aluminium, d'un double turbocompresseur avec collecteur d'échappement intégré et wastegate électronique, d'un système de refroidissement à pompe unique ou double selon la version, d'une pompe à huile à cylindrée variable contrôlée électroniquement et d'un contrôle électronique du calage variable des soupapes d'admission.