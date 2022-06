Parmi les nombreuses familles de moteurs nées d'une collaboration entre deux constructeurs automobiles, il en est une qui est encore utilisée au sein de nombreuses voitures aujourd'hui. Il s'agit de la famille de moteurs diesel quatre cylindres DV de PSA, développée en partenariat avec Ford grâce à un accord signé en 1998.

L'objectif de la collaboration entre les deux constructeurs était de développer et de produire des moteurs offrant de meilleures performances et une consommation de carburant plus faible que les modèles précédents, en utilisant des matériaux plus légers et des technologies telles que le common rail et la turbocompression. Le Groupe PSA a développé trois versions de ce moteur avec des cylindrées de 1,4, 1,5 et 1,6 litre.

La version DV4

Développé pour remplacer le moteur 1,9 litre de la série XU, le DV4 a été le premier moteur de la série DV produit en collaboration avec Ford. Caractérisé par une cylindrée de 1 398 cm3, un alésage de 73,7 mm et une course de 82 mm, le DV4 était un moteur qui privilégiait le couple moteur à bas régime plutôt que la puissance à haut régime.

Fabriquée presque entièrement en alliage d'aluminium, à l'exception des chemises de cylindre en fonte, la DV4 était équipée d'un système de distribution à arbre unique avec deux soupapes par cylindre et un turbocompresseur KKK sans refroidisseur intermédiaire. Une version du moteur, désignée DV4TED4, était équipée d'un double arbre à cames avec quatre soupapes par cylindre.

Avec un taux de compression de 17,9:1, une plage de puissance de 54 à 90 ch et un couple maximal de 130 à 200 Nm, le DV4 a été utilisé dans plusieurs modèles du Groupe PSA avant d'être retiré du marché en 2015 car il ne répondait pas à la nouvelle réglementation anti-pollution Euro 6.

La version DV6

Le deuxième moteur de la famille DV de PSA, par ordre chronologique de lancement sur le marché, est le DV6 qui a été introduit pour la première fois en 2003 sous le capot de la Peugeot 206 1,6 litre HDi. Dérivé du DV4, auquel il emprunte plusieurs composants tels que le groupe d'admission, l'alimentation en carburant et le système de circulation d'eau, le DV6 a un alésage de 75 mm et une course de 88,3 mm pour une cylindrée totale de 1 560 cm3.

Le système de carburant à injection directe à rampe commune était contrôlé électroniquement par une unité de commande Siemens, tandis que le turbocompresseur Garrett était à géométrie variable avec une fonction overboost qui augmentait brièvement le couple disponible.

Bien que les premières versions du DV6 aient été équipées d'un système de distribution à deux arbres, PSA a ensuite opté à nouveau pour un système plus simple à un seul arbre. Le DV6, qui a été rejoint puis remplacé à partir de 2017 par le DV5, a été monté sur un grand nombre de modèles Citroën, Peugeot , DS et Opel avec des puissances allant de 75 à 120 ch.

La version DV5

Initialement produit à l'usine de Douvrin et, depuis 2018, également à l'usine de Trémery, le DV5 a d'abord été monté sous le capot de la Peugeot 308 avant d'être utilisé sur de nombreux autres modèles, dont certains sont encore sur le marché.

Né de la refonte du moteur Ford DLD-415 après que les deux constructeurs aient cessé de collaborer en raison du partenariat entre PSA et General Motors, le rival historique de Ford, le DV5 possède une cylindrée de 1 499 cm3 avec un alésage et une course de respectivement 75 et 84,8 mm.

Dotée d'un système de distribution à double arbre à cames avec quatre soupapes par cylindre, la DV5 est commercialisée en plusieurs versions qui diffèrent par l'utilisation du turbocompresseurs, à géométrie fixe ou variable. Le carburant est fourni par des injecteurs piézoélectriques à 7 entrées avec une pression d'alimentation de 2000 bars, tandis que la puissance et le couple maximum varient entre 75 et 130 ch et entre 230 et 300 Nm.