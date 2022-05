Présenté à la mi-mars comme l'un des lancements les plus importants de Fiat, le SUV sportif Pulse Abarth est presque prêt à être commercialisé (indisponible en Europe). La marque effectue déjà les derniers tests et ne prend même pas la peine de cacher les détails, comme le montre un récent prototype ne portant aucun camouflage. Cette première marque le retour d'Abarth au Brésil et promet d'animer le segment sportif du pays.

Le Pulse est le premier SUV préparé par la marque. Abarth veut devenir le département sportif de Fiat. Pour cela, Abarth veut être traité comme une marque à part entière. C'est pour cela que le constructeur a son propre site internet et dispose d'un espace dédié dans certaines concessions Fiat.

L'Abarth Pulse marque le renouveau pour cette entreprise. Sur le plan esthétique, le Pulse met en avant le pare-chocs avec un design exclusif et une nouvelle ouverture inférieure, une grille en noir brillant avec le logo au scorpion bien mis en valeur et des détails en rouge.

Le profil de la voiture porte des autocollants exclusifs, des jantes au design spécifique et des logos plus caractéristiques. À l'arrière, on retrouve la mention Abarth écrite en lettres majuscules, un nouveau pare-chocs et une double sortie d'échappement. Enfin, le toit est noir et contraste avec la peinture de la carrosserie.

Les détails techniques n'ont pas été révélés, mais tout porte à croire que le Pulse propose des suspensions aux réglages exclusifs et une direction spécialement recalibrée pour rendre justice à la proposition sportive. Sous le capot, sera présent le nouveau moteur 1.3 turboflex développant e jusqu'à 185 ch. Il peut également recevoir des modifications pour offrir encore plus de performances. De plus amples informations seront connues dans les prochains mois.