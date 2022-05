Cela fait plus de 40 ans que l'Abarth 131 Rally s'est éteinte. Pour lui rendre hommage, le constructeur italien lance une série spéciale basée sur l'Abarth 695. Son nom : Abarth 695 Tributo 131 Rally. Elle sera produite à seulement 695 exemplaires.

Ce modèle est immédiatement identifiable grâce à sa livrée bicolore à trois couches Bleu Rallye associée au toit et aux montants peints en Nero Scorpione. Il dispose de jantes en alliage de 17" avec une finition diamantée ainsi que quatre canules d'échappement Record Monza.

Dans l'habitacle, l'Abarth 695 Tributo 131 Rally dispose de sièges en tissu Sabelt ainsi que des surpiqures bleues inspirées de la voiture de rallye. A cet égard, si vous observez bien, vous remarquerez la présence de la silhouette de la voiture d'époque à l'intérieur de l'Abarth 695 Tributo 131 Rally, mais aussi à l'extérieur, au niveau du profil de la sportive au scorpion.

Sous le capot, cette édition spéciale peut compter sur la version la plus puissante du moteur 1.4 T-Jet. Il développe 180 ch et 250 Nm à partir de 3000 tr/min. Cette désirable Abarth peut atteindre une vitesse maximale de 225 km/h et accélérer de 0 à 100 km/h en 6,7 secondes.

Pour filer à toute vitesse tout en restant soudé au bitume, elle peut compter sur un aileron réglable selon 12 positions. Le constructeur précise qu'avec un angle de 60° et à une vitesse de 200 km/h, sa force d'appui est de 42 kg.

Les ingénieurs d'Abarth ont aussi apporté quelques modifications, moins visibles pour le coup. On pense notamment aux amortisseurs Koni FSD à l'avant comme à l'arrière, sans oublier le système de freinage Brembo avec des étriers en aluminium à quatre pistons à l'avant ainsi que des disques ventilés de 305 mm (avant) et 240 mm (arrière).