Trois Championnats du monde des constructeurs et un Championnat du monde des pilotes. Voilà comment définir parfaitement la Fiat 131 Abarth, légende du rallye dans la seconde moitié des années 1970.

Mais la berline italienne n'a pas simplement sévi sur les terrains accidentés. Car, pour être autorisé à disputer les rallyes du Groupe 4, Fiat était dans l'obligation de concevoir 400 exemplaires de la 131 Abarth homologués pour la route. Et l'un des modèles Abarth les plus célèbres et les plus exclusifs sera la star d'une vente aux enchères organisée par RM Sotheby's en Suisse, du 23 au 30 juin.

Légère et puissante

La Fiat 131, une berline assez populaire et équipée de moteurs allant de 65 à 75 ch, a servi de modèle de départ. Afin de la transformer en voiture de course, Abarth lui a fait perdre environ 50 kg pour atteindre un poids total de 930 kg sur la balance.

Cet objectif a été atteint en installant des composants en aluminium et en fibre de verre. À la cure d'amincissement s'ajoutent des passages de roues plus larges et un kit de carrosserie complet avec spoiler et prises d'air. Le moteur choisi était un quatre cylindres de 2,0 litres de 215 ch. Et la puissance est passée à 230 ch après l'installation d'une injection Kugelfischer.

Comme neuve

Le modèle qui sera proposé aux enchères est très bien conservé et a parcouru environ 50'000 kilomètres depuis 1976. Régulièrement entretenue, la Fiat a fait l'objet d'une révision profonde en 2019 pour lui redonner sa gloire d'antan. La direction, la suspension, le moteur et les freins ont été remplacés, tandis que la carrosserie a été repeinte. En outre, le système d'injection et le carburateur ont été restaurés.

La 131 Abarth est donc pratiquement comme neuve et RM Sotheby's a estimé sa valeur entre 95'000 et 150'000 francs suisses, soit 87'000 et 137'000 euros au taux de change actuel. En 2020, une version "rallye" a trouvé preneur pour plus de 300'000 euros.