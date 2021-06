La supercar ultime, c'est souvent de la sorte qu'est décrite la McLaren F1. Produite entre 1992 et 1998 à seulement 106 exemplaires, la McLaren F1 est le fruit des travaux de Gordon Murray, qui nous a proposé depuis une voiture qui découle en partie de la philosophie de la F1, à savoir la nouvelle GMA T.50.

Chaque vente ou mise en vente d'une McLaren F1 est un petit évènement, comme c'est le cas chez Gooding & Company, la maison de vente aux enchères officielle du Concours d'Élégance de Pebble Beach. L'entreprise présentera à la vente les 13 et 14 août prochain la McLaren F1 que vous apercevez en photos. Sa valeur est estimée à 15 millions de dollars. Il s'agit là de l'un des exemplaires les mieux conservés du marché. Il pourrait, peut-être, battre le record détenu par un châssis F1 LM de 1994 qui fut adjugé 19,8 millions de dollars en 2019 par la maison RM Sotheby's lors de sa vente californienne de Monterey.

Ce modèle est le châssis n°029 et est sorti des ateliers de Woking en 1995. Après avoir passé la majeure partie de ses premières années à l'abri au sein d'une collection japonaise, il occupe désormais le garage d'un autre collectionneur, américain cette fois, qui l'a entretenu dans un état proche du neuf. La voiture ne totalise même pas 400 kilomètres et possède encore ses pneumatiques d'origine.

Ce châssis fut le 25ème homologué pour la route sur les 64 au total. Il possède une livrée Creighton Brown, une couleur spéciale nommée d'après l'un des responsables qui joua un rôle déterminant dans la création de l'entreprise McLaren Cars. L'habitacle n'est pas en reste avec des finitions en cuirs Light Tan et Dark Brown.

Cette vente aux enchères devrait affoler les aficionados du modèle, d'autant plus que l'historique est ultra limpide, la voiture étant fournie avec ses manuels, documents officiels et l'ensemble d'outils Facom. Le véhicule est aussi livré avec une montre TAG Heuer et un set de bagages spécifiquement conçu pour ce modèle.

Pour rappel, la McLaren F1 est animée par un V12 6,0 litres fourni par BMW Motorsport et développant 627 chevaux et 651 Nm de couple. Ce bloc est associé à une boîte manuelle à six rapports. L'ensemble est installé au sein d'un châssis monocoque en fibre de carbone.