Abarth part à la conquête du Brésil. L'Abarth Pulse est le premier modèle non destiné au continent européen des 73 ans de la marque, et il s'agit d'un SUV compact exclusivement vendu en Amérique du Sud sous le blason Fiat à la base.

La version la plus sportive de la Pulse fera son arrivée sur le marché brésilien à la fin de l'année. Comme vous pouvez vous en apercevoir sur les photos à disposition, les éléments de style sont globalement ceux des Abarth que nous connaissons en Europe, adaptés à la sauce SUV bien entendu.

Nous retrouvons notamment des inserts noirs brillants, des garnitures, des rétroviseurs et des autocollants rouges qui mettent en avant le caractère spécial de ce SUV pas comme les autres. Le lettrage Abarth noir sur le hayon, la double sortie d'échappement chromée et les jantes en alliage noir aux dimensions généreuses accentuent son tempérament sportif.

Le lancement de l'Abarth Pulse sera accompagné d'un lancement numérique de la marque au Brésil. Les concessionnaires Fiat auront même le droit à une mise à jour de leur showroom avec un nouvel espace dédié à la marque, tandis que les vendeurs seront spécifiquement formés pour communiquer sur les nouvelles offres du constructeur.

La Pulse est la troisième Abarth à arriver au Brésil après la Stilo en 2002 et son moteur cinq cylindres de 2,4 litres de cylindrée, et la 500 en 2004 avec le 1,4 litre Multiair. Les deux modèles développaient 167 chevaux. Pour l'instant, la marque n'a pas révélé la puissance et les performances de son nouveau modèle.

La Fiat Pulse est vendue au Brésil avec des moteurs 1,0 litre trois cylindres de 130 chevaux et 1,3 litre Firefly de 109 chevaux. L'Abarth Pulse pourrait recevoir le quatre cylindres 1,4 litre Multiair de la 500 avec une puissance comprise entre 140 et 180 chevaux.