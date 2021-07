Jusqu'où va s'arrêter Abarth avec sa petite 595 ? Probablement quand les clients seront rassasiés, mais ce n'est visiblement pas encore le cas, puisque la petite sportive italienne se dote une nouvelle fois d'une série spéciale. L'Abarth F595, c'est son nom, est un modèle inspiré de l'univers de la course automobile et dont les dessous sont partagés avec les monoplaces Tatuus de Formule 4.

Et il n'y a pas de hasard si cette Abarth très spéciale partage quelques éléments avec une monoplace, puisque l'histoire de la marque avec les séries monoplaces remonte à 1971 avec la création de Formula Italia. Abarth est aussi l'actuel sponsor titre des Championnats F4 Powered by Abarth certifiés par la FIA, dans lesquels évoluent notamment les monoplaces Tatuus Powered by Abarth en Italie et en Allemagne.

De ce fait, la F595 dispose d'un quatre cylindres T-Jet de 1,4 litre de cylindrée développant la bagatelle de 165 chevaux et 230 Nm de couple. L'ensemble est associé à une boîte manuelle ou à une transmission automatique à cinq rapports avec palettes au volant. La vitesse maximale est annoncée à 218 km/h et le 0 à 100 km/h est abattu en l'espace de 7,3 secondes avec la boîte manuelle, et 7,4 secondes avec la variante automatique.

Nous retrouvons le traditionnel échappement Record Monza disponible avec une nouvelle configuration dotée de quatre embouts baptisée Sovrapposto, avec deux canules de chaque côté empilés verticalement. Ce système d'échappement est pourvu d'une soupape d'échappement active commandée par le bouton Scorpion positionné sur le tableau de bord. Nous retrouvons également des suspensions arrière fournies par Koni avec technologie Frequency Selective Damping et des disques ventilés avant de 284 millimètres et arrière de 240 millimètres.

Comme vous pouvez le constater sur les photos, la nouvelle F595 fait écho à l'univers de la course via quelques petits détails, comme des éléments Blu Rally au niveau des coques de rétroviseurs et des inserts dans les pare-chocs avant et arrière. Ils sont disponibles sous plusieurs combinaisons (Bianco Gara, Grigio Campovolo, Grigio Pista, Nero Scorpione, Grigio Record et Grigio Asfalto), ou encore des jantes en alliage noir mat Sport de 17 pouces.

À l'intérieur, un volant en cuir et des sièges sport Abarth (des sièges Sabelt sont disponibles en option) viennent compléter le tout. La voiture est d'ores et déjà disponible à la commande moyennant un ticket d'entrée fixé à 24 390 euros.