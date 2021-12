Les nouveautés Abarth pour 2022 pourraient apporter une révolution majeure dans le monde du Scorpion, avec sa première voiture électrique. Il s'agit d'une étape historique pour la marque fondée en 1949, qui s'est toujours spécialisée dans le lifting des modèles de la marque Fiat et qui se concentre désormais sur le "tuning" de la Fiat 500.

C'est l'une des raisons pour lesquelles la nouveauté la plus attendue depuis que Fiat a mis en production la nouvelle 500 électrique est son alter ego avec l'emblème du Scorpion, que nous devrions enfin voir, ou commencer à voir, en 2022, aux côtés des éditions limitées et des collections spéciales de modèles classiques.

Voici donc ce qu'Abarth pourrait nous présenter en 2022 :

Abarth Collezione

Depuis au moins une décennie, il ne se passe pas une année sans qu'Abarth propose au moins une série spéciale et il n'y a aucune raison pour que les choses soient différentes en 2022. Il s'agit d'éditions limitées allant de quelques centaines à 2 000 unités dans le monde, et elles se vendent ponctuellement en un temps record.

Abarth 695C Maserati Edition 2012

Après les récentes et déjà très recherchées Monster Energy Yamaha et Scorpioneoro, F595 et 695 Esseesse Collectors, en 2022, il ne serait pas exagéré d'attendre, par exemple, une nouvelle Edizione Maserati, vue il y a tout juste 10 ans et basée sur la série précédente de la 500.

Nom Abarth 595/695 "Collezione" 2022 Moteurs Essence Date d'arrivée Printemps Prix -

Abarth 595E

La 500 propose deux tailles de batterie et autant de variantes de puissance, ce qui laisse une grande marge de manœuvre pour mettre une variante sportive sur la piste. L'Abarth 595E devrait au moins égaler la version thermique, en poussant le moteur à 140-150 ch, ce qui correspondrait à une bonne quantité de couple pour une accélération de 0 à 100 vraiment torride.

Abarth 595E

La seule limite est représentée par la réserve d'énergie, car l'empattement de la 500 électrique n'offre pas beaucoup d'espace pour étendre la batterie et, à partir des 42 kWh du modèle de production le plus performant, un important travail d'optimisation est nécessaire, également en termes de poids, alors que trouver le bon feeling avec un châssis au centre de gravité aussi bas pourrait ne pas être la partie la plus difficile de toute l'opération. Naturellement, il y aura une berline et une "C", avec la troisième variante 3+1 dans le doute.

Nom Abarth 595E (non confirmé) Moteurs Electrique Date d'arrivée Deuxième semestre 2022 Prix -

Abarth 659E-sseesse

Au sommet de la gamme, il faudra une Abarth 695E prête pour la piste et capable de délivrer l'équivalent électrique des 180/200 ch des Abarth les plus rapides équipées de moteurs Turbo et d'une configuration tout aussi extrême.