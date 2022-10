En plus de leurs efforts pour réduire les émissions polluantes, les constructeurs automobiles se sont toujours efforcés d'améliorer la sécurité de leurs modèles. Deux des marques les plus actives à cet égard sont Volvo et Mercedes, la première ayant déjà annoncé il y a plusieurs années son plan Vision 2020 visant à ramener à zéro le nombre de morts sur les routes au sein de leurs voitures.

Dans le même objectif, Mercedes vient de présenter son programme "Vision Zéro 2050".

Réduire le nombre d'accidents sur les routes

La stratégie de Mercedes fait suite aux données fournies par l'Organisation mondiale de la santé, qui, dans son rapport de 2018 sur la sécurité routière, indiquait qu'il y avait environ 1,3 million de décès par an, et entre 20 à 50 millions de blessures graves par an à la suite d'un accident de la route. L'objectif de Mercedes est de ramener le nombre de décès à zéro d'ici 2050 au sein de ses voitures, et de réduire de moitié le nombre de blessures graves d'ici 2030 (par rapport aux chiffres de 2020).

Pour atteindre cet objectif, la marque va accroître ses efforts de recherche et de développement au centre d'essai d'Immendingen, tant pour les voitures équipées d'un moteur thermique que pour les voitures électriques qui remplaceront, à terme, les modèles thermiques.

Pour les voitures électriques, Mercedes a inventé un dispositif doté de plusieurs niveaux qui, en cas d'accident, réduit les charges électriques dans la voiture pour éviter d'électrocuter les occupants et les secours. En outre, la position des batteries (dont la température et l'isolation sont surveillées par une myriade de capteurs) a été étudiée en collectant les données des crash-tests réalisés au cours des 50 dernières années, afin de les placer dans les parties les moins exposées aux chocs violents.

La partie logicielle est aussi importante, et elle sera encore affinée dans les années à venir avec le système d'exploitation MB.OS qui permettra un système électronique plus simple, mais aussi plus précis et plus rapide dans l'évaluation des situations dangereuses.

En plus de l'aspect structurel, Mercedes a aussi été actif au sein de plusieurs projets spécifiques. Le "Mercedes Road Safety Dashboard", lancé à Londres et dans certaines régions des Pays-Bas, en est un exemple. En pratique, en analysant les données collectées anonymement sur les voitures, le constructeur fournit aux différentes municipalités une sorte de carte des zones les plus à risque, y compris pour les cyclistes et les piétons.

Mercedes et la sécurité, une histoire qui remonte

L'annonce de Mercedes intervient 25 ans après l'introduction de l'un des systèmes de sécurité les plus importants : l'ESP. Le développement de l'ESP chez Mercedes a commencé en 1997 après qu'une Classe A se soit renversée lors d'un essai sur les fameux tests de l'élan.

Cette technologie est désormais équipée (et obligatoire) pour tous les nouveaux modèles et a largement contribué à améliorer la sécurité.

En outre, il y a 20 ans, la firme de Stuttgart a également introduit la technologie "Pre-Safe", un système composé de plusieurs "actions" mises en œuvre automatiquement par la voiture pour réduire les conséquences d'un accident.

Les premières voitures à en être équipées remontent à 2022, et elles étaient pourvues d'un mécanisme autonome de fermeture des vitres et du toit si des capteurs détectaient une collision imminente. C'est aussi à cette période qu'est arrivée le prétensionneur de ceinture de sécurité.

Le système "Pre-Safe" a constamment évolué depuis plus de 20 ans. Par exemple, depuis 2016, le système audio de certaines voitures émet un son capable de réduire les dommages auditifs causés par un accident. Plus récemment, sur la Mercedes Classe S notamment, il y a désormais des airbags et des airbags ceinture pour les passagers arrière.