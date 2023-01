Grosse surprise dans le classement des ventes mondiales de véhicules par pays en 2022. Selon les premières données de 78 marchés, le volume mondial a baissé de 2 % pour atteindre 78,49 millions d'unités (voitures personnelles et utilitaires légers). En comprenant les pays dont les chiffres ne sont pas encore remontés, le total serait d'environ 81,5 millions d'unités.

Des changements intéressants sont à noter dans le top 10 par rapport à 2021. Si la Chine et les États-Unis restent les deux premiers marchés, la troisième position est occupée par l'Inde pour la toute première fois. La forte croissance de la demande, conséquence de meilleures offres et de voitures plus attrayantes, a contribué à la hausse de 24 % du marché local.

Il s'agit de loin de la plus grosse évolution au sein du top 10 mondial. Pour la première fois, l'Inde passe devant le Japon, qui était le troisième marché mondial, grâce à son parc local et à un fort appétit pour les kei-cars. Le marché japonais a cessé de croître depuis de nombreuses années, tandis que l'Inde a affiché des résultats plus volatils.

Le Brésil devance le Royaume-Uni et la France

Les incertitudes liées à la situation économique, le manque de véhicules en concessions et la crise énergétique expliquent cette année noire sur la plupart des marchés européens. Sur l'ensemble du continent (en comptant la Turquie), la baisse est de 6 % à 13,71 millions d'unités. Sans la Turquie, la baisse est aussi forte, avec un total de 12,93 millions d'unités.

La légère baisse des ventes au Brésil (-1%) a permis à ce marché de dépasser le Royaume-Uni et la France. Le premier a enregistré une chute des ventes de 5 %, tandis que l'Hexagone a vu son volume chuter de 10 %, soit la plus grosse baisse du top 10. Peugeot a été en tête des ventes en France.

Une fois encore, le marché automobile italien est resté hors du top 10. Contrairement à ses aux autres pays européens, l'électrique n'est pas source de croissance en Italie, le bonus écologique n'ayant pas été proposé sur l'intégralité de l'année. Dans certains pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, ces incitations financières ont joué un rôle important pour assurer un certain maintien du marché.

Des hausses en Indonésie, Thaïlande, Malaisie et Viêt Nam

La plupart des marchés d'Asie du Sud-Est ont enregistré de fortes progressions au cours de l'année. L'Indonésie a ainsi dépassé l'Espagne pour devenir le 14e marché le plus important (hors Iran). Une caractéristique importante de ce marché est l'arrivée de véhicules électriques produits localement, comme le Wuling Air EV. La demande pour ces véhicules a contribué à la croissance et continuera à le faire en 2023.

Le marché russe s'effondre

Sans surprise, les chiffres venus de Russie sont assez négatifs. Un total de 677 000 véhicules a été vendu, soit 59% de moins qu'en 2021, avant l'invasion de l'Ukraine.

Le départ de la plupart des marques occidentales a réduit l'offre, tandis que la guerre fait placer l'incertitude sur l'économie russe. Le pays a été dépassé par des marchés de taille moyenne comme la Turquie, la Thaïlande, l'Australie ou le Mexique.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics