Lamborghini Temerario. Notez bien ce nom, car il pourrait être celui de l'héritière de la Huracan. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais l'information n'est pas fantaisiste. Elle provient de l'office européen des brevets, où la maison de Sant'Agata a déposé le nom "Temerario" le 2 avril 2024, avec un lettrage dédié.

Ce qui est curieux, mais pas tant que ça, c'est que le nom a été déposé par Lamborghini, non seulement pour des produits du monde de l'automobile et des produits connexes (voitures électriques, pneus, éléments de carrosserie, etc.), mais aussi pour tout ce qui concerne l'électronique (smartphones, ordinateurs, etc.), l'habillement et le modélisme.

Fabriquer une image

Pour entrer dans les détails, le mot Temerario comporte les lettres "T" et "O" avec des éléments graphiques qui rappellent les cornes d'un taureau. En fait, Temerario n'est pas seulement un adjectif, mais se réfère, sans doute, nous ne sommes pas des experts en matière de tauromachie et de corrida au "Temerario" de Begoña, un spécimen actuellement vivant et décrit - selon certaines informations sur le web - comme courageux, très noble et émotif.

L'héritière de la Lamborghini Huracan dans notre rendu exclusif

Naturellement, ces informations sont à prendre avec des pincettes et "Temerario" n'est peut-être pas le nom de la remplaçante de la Huracan. Cependant, la réponse viendra dans quelques mois, lorsque la nouvelle Lamborghini sera présentée en première mondiale, avec un style renouvelé et, surtout, un tout nouveau groupe motopropulseur.

En effet, la nouvelle "petite" de Sant'Agata sera propulsée par un V8 hybride. On ne sait pas encore s'il est plug-in ou autre, capable de rouler haut, très haut, malgré la suralimentation. Il ne reste plus qu'à attendre et à se montrer patient !