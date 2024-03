Lamborghini est le tout dernier constructeur automobile à avoir rafraîchi son identité visuelle avec une mise à jour en douceur de son logo. Nous verrons le taureau enragé subtilement révisé non seulement sur les canaux numériques de l'entreprise, mais aussi sur les voitures actuelles. Il y a fort à parier que la remplaçante de la Huracan et l'Urus hybride rechargeable seront les premières à recevoir le nouveau logo dans le courant de l'année.

Mais qu'est-ce qui a changé exactement ? Pas grand-chose. La police de caractères "Lamborghini" est désormais légèrement plus large qu'auparavant. Le noir et le blanc restent les couleurs principales, "symbolisant l'identité claire de la marque", nous dit-on. Le jaune et une nouvelle teinte dorée sont les couleurs d'accentuation. Il est intéressant de noter que le constructeur italien de voitures de sport a également l'intention d'utiliser le légendaire taureau sans le bouclier, mais cela ne se produira que sur son site Web, ses réseaux sociaux, etc.

Le nouveau logo de Lamborghini

On nous dit que les nouvelles couleurs confèrent au logo une apparence "minimale, mais audacieuse". Lamborghini, qui fait techniquement partie du groupe Audi avec Bentley, Ducati et Italdesign, dit avoir travaillé avec l'équipe de design pour proposer un nouvel ensemble d'icônes à utiliser en ligne.

La nouvelle police de caractères est apparemment un clin d'œil au design angulaire utilisé par les deux supercars et le SUV. La logique veut que le nouveau badge ne soit pas seulement destiné au successeur de la Huracan et au SUV électrifié, mais aussi au vaisseau amiral, la Revuelto V12. Un quatrième modèle devrait arriver en 2028 sous la forme du tout premier véhicule électrique de la marque, dont le concept Lanzador a donné un avant-goût l'année dernière. La grande routière 2+2 sera suivie un an plus tard par l'Urus de deuxième génération, uniquement électrique.

Lamborghini se porte mieux que jamais, puisque 2023 a été la première année où les livraisons ont dépassé les 10 000 unités, atteignant 10 112 véhicules. La Huracan et l'Urus sont déjà tous vendus jusqu'à la fin de la production, tandis que les nouvelles commandes pour la Revuelto ne seront pas livrées avant 2026.