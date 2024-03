Quand on pense à Marcello Gandini, décédé le 13 mars à l'âge de 85 ans, la première voiture qui vient à l'esprit est certainement la Lamborghini Miura, un chef-d'œuvre sur roues conçu pour Bertone, où le designer a travaillé jusqu'en 1980 avant de s'installer à son compte.

Pour la maison Sant'Agata, Gandini a créé d'autres modèles emblématiques, dont le style a continué à influencer la production du Taurus jusqu'à aujourd'hui. Cependant, de nombreuses autres marques sont liées au designer turinois, avec des modèles immortels qui sont encore appréciés aujourd'hui. Voici donc les 10 voitures les plus emblématiques conçues par Marcello Gandini.

Lamborghini Miura

Présentée "nue" au Salon de Turin 1965 - où elle se fait remarquer par ses solutions techniques d'avant-garde (signées Stanzani et Dallara) - la Lamborghini Miura est à la recherche de la bonne robe.

Lamborghini Miura

Marcello Gandini l'a créée, mêlant lignes sinueuses et musclées, long capot, feux avant ovales et semi-ronds et capot arrière blindé. Le succès a été immédiat et a traversé les décennies, laissant son attrait inchangé.

Alfa Romeo Carabo

Fort du succès de la Miura, Gandini a entamé sa collaboration avec Alfa Romeo et un nouveau défi. Prendre la mécanique d'une des plus belles voitures du monde - l'Alfa Romeo 33 Stradale - et lui donner un style complètement différent. C'est ainsi qu'est née l'Alfa Romeo Carabo, un concept qui rompt avec tout ce qui a été vu auparavant (à Arese et ailleurs) et qui a été présenté au Salon de l'automobile de Genève en 1968.

Alfa Romeo 33 Carabo

Jamais produite en série - elle se trouve aujourd'hui au Musée Alfa Romeo - elle a inspiré les modèles suivants du designer turinois, notamment les spectaculaires portes à ouverture verticale ou "en ciseaux" reprises de la Lamborghini Countach et de la Diablo.

Lancia Stratos Zero

Les lignes cunéiformes sont l'une des signatures typiques de Gandini et ont trouvé leur plus grande expression dans la Lancia Stratos Zero, un concept présenté en 1970 et précurseur de la Stratos de série, la reine du rallye.

Lancia Stratos Zero

Une provocation sur roues, avec des lignes anguleuses, pas de portes mais un pare-brise rabattable et des surfaces vitrées minimes.

Lamborghini Countach

Nous nous rendons à nouveau à Sant'Agata Bolognese. Six ans après la Miura, Lamborghini crée la Countach en 1971. C'est encore une fois Marcello Gandini qui en définit le style. On retrouve les arêtes de la Stratos Zero, adoucies à certains égards pour ne pas créer une voiture trop excessive. Le résultat est un chef-d'œuvre absolu.

Lamborghini Countach

"La Countach a réinventé les voitures de haute performance et est devenue une icône en termes de langage de conception qui inspire toujours les Lamborghini contemporaines après des décennies", a déclaré Stephan Winkelmann, président et directeur général d'Automobili Lamborghini, il y a quelque temps.

Renault Supercinque

Dans ce panorama de supercars, Marcello Gandini a également créé des modèles beaucoup plus populaires comme la Renault Supercinque, la deuxième génération de la petite voiture française présentée en 1984.

Renault Supercinque

Tout en conservant les proportions et le style général de la génération précédente, elle réussit à se distinguer par des lignes plus douces et plus modernes. A tel point qu'elle a inspiré la nouvelle Renault 5 qui a fait ses débuts au Salon de Genève 2024.

Innocenti Nuova Mini

Un autre petit, cette fois avec un ADN britannique. Mais le crayon de Gandini est immédiatement reconnaissable, en particulier les lignes carrées, si différentes de celles de la Mini originale.

Innocenti Mini 90

Également connue sous le nom de "Mini Bertone", la Mini Innocenti Nuova de 1974 avait la double tâche de flanquer la Mini britannique classique d'Issigonis et d'amener en Italie la production d'une petite voiture capable de concurrencer l'Autobainchi A 112. Le chef du design de Bertone était Gandini, qui a conçu cette voiture compacte à succès, dont plus de 300 000 exemplaires ont été produits jusqu'en 1993.

Citroen BX

La voiture la plus vendue de l'histoire de Gandini. Belle force quand on est une berline d'une marque généraliste, se distinguant par un style si différent de celui de la concurrence, mais jamais exagéré au point de devenir indigeste. Dès le début, la Citroën BX de 1982 a fait sensation, auprès de la presse spécialisée et du public.

Citroen BX

Une carrosserie à hayon, quelques détails anguleux rappelant d'autres créations du designer (et contrastant fortement avec les rondeurs classiques de Citroën) et un cx particulièrement bas pour l'époque (0,34) sont ses caractéristiques distinctives.

Alfa Romeo Montreal

Parmi les voitures de série (bien que limitées) dessinées par Marcello Gandini, on ne peut oublier l'Alfa Romeo Montreal, un coupé spectaculaire doté d'un moteur V8 2,6 à l'avant et d'une transmission aux roues arrière.

Alfa Romeo Montreal

Les éléments de style empruntés à la Miura ne sont pas rares, à commencer par le prototype dévoilé à l'Expo 67 de Montréal en 1967. La version de série, quant à elle, a été dévoilée au salon de l'automobile de Genève en 1970 et plus de 3 900 exemplaires ont été produits jusqu'en 1977.

BMW Garmisch

Le cas du concept disparu puis renaissant : c'est en résumé l'histoire de la BMW Garmisch présentée au Salon de Genève en 1970 dont les traces ont été perdues et qui est recréée par le constructeur bavarois en 2019.

BMW Garmisch

Le style de Bertone est encore une fois l'œuvre de Gandini, comme on peut le voir dans la fenêtre arrière caractéristique avec son panneau en nid d'abeille. La base est la BMW 2002 Tii, mais le designer italien crée quelque chose de nouveau et d'original qui amène le prototype de coupé à anticiper la forme de la BMW Série 5 de première génération.

Fiat X1/9

La Fiat X1/9 de 1972 reste dans les mémoires des aficionados comme l'un des spiders les plus originaux et les plus "futuristes" de la firme turinoise, toujours avec le badge Bertone et le style créé par Marcello Gandini.

Fiat X1/9

Il s'agit également du seul spider Fiat à moteur central et de la concrétisation en modèle de série de ce que Gandini avait déjà proposé avec le concept Autobianchi A112 Bertone Runabout de 1969.