Quand on pense à la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale, on l'imagine habillée du rouge standard classique, une couleur qui a toujours fait référence à l'histoire de la mythique marque italienne.

On ne se lasse pas de l'arrière de cette voiture...

Cependant, les plus passionnés se rappelleront peut-être que le coupé sportif de la fin des années 1960 était également disponible en "Royal Blue", une couleur particulière qui caractérise la 33 Stradale restaurée il y a quelques années par Egon Zweimüller (voir ci-dessous), l'un des restaurateurs automobiles les plus célèbres au monde. Cette couleur fait désormais également ses débuts sur la nouvelle 33 Stradale et elle sera disponible pour les clients avec les classiques "Rosso Alfa" et "Rosso Villa d'Este."

Dites trente-trois

Les photos de la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale en Bleu Royal sont l'occasion d'annoncer la naissance du "33 Stradale Day", un anniversaire qui, à partir du 3 mars 2024, célébrera la légendaire voiture de sport, impliquant plus de 250 clubs répartis dans le monde entier.

Pour ceux qui aiment particulièrement les chiffres, sachez que le 33 a marqué l'histoire récente d'Alfa : +33% d'immatriculations en 2023 par rapport à 2022 et 33 mois se sont écoulés depuis la victoire (juin 2021) dans les 1000 Miglia avec la 6C 1750 Super Sport de 1929. Vous en voulez plus? En 1933, le duo Nuvolari-Compagnoni remporte les Mille Miglia à bord de la 8C 2300, et Alfa Romeo gagne également la Targa Florio avec Antonio Brivio et les 24 Heures du Mans grâce à l’équipe Nuvolari-Sommer.

Un classique moderne

Présentée à la fin du mois d’août 2023, la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale représente le nec plus ultra de la gamme Alfa Romeo. Cette voiture, produite en seulement 33 exemplaires (d’où le nom), est disponible en version thermique et 100 % électrique.

La première utilisera le V6 de 3 litres dérivé de celui de la Maserati MC20 (appelé Nettuno) placé en position centrale et associé à une boîte de vitesses DCT à 8 rapports et une propulsion arrière. La seconde affiche 750 ch et une autonomie déclarée de 450 km. Le prix n’a pas encore été officialisé, mais on parle d'un chiffre dépassant le million d'euros, auquel s'ajouteraient d'éventuelles (et inévitables) personnalisations.