L'Alfa Romeo 33 Stradale est une supercar à deux visages. Cette rarissime voiture de sport est disponible soit avec un moteur V6 biturbo, soit avec un groupe motopropulseur entièrement électrique. Cela signifie que la 33 Stradale marque à la fois la fin d'une époque et le début d'une nouvelle pour Alfa Romeo.

En discutant avec Larry Dominique, vice-président d'Alfa Romeo et responsable des opérations en Amérique du Nord, nous avons pu nous faire une idée de la double nature de cette magnifique supercar. Oui, il s'agit d'un hommage à la célèbre 33 Stradale de la fin des années 1960, et la production de seulement 33 véhicules a été épuisée bien avant sa présentation le 30 août dernier. Mais l'idée de départ était de créer une Alfa Romeo emblématique qui honore le passé tout en ouvrant la voie à l'avenir de l'entreprise.

Galerie: Alfa Romeo 33 Stradale (2023)

69 Photos

"C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu proposer les deux groupes motopropulseurs sur le projet 33", explique Dominique. "C'est l'occasion de montrer que nous sommes capables de construire une Alfa Romeo avant tout, quel que soit le moteur. Nous allons pouvoir offrir l'ADN Alfa, l'expérience Alfa, quelle que soit la configuration du moteur. Qu'est-ce que cela signifie ? Pour nous, c'est italien, c'est sportif, c'est Rosso. Donc, tant que le véhicule est d'abord une Alfa Romeo, le groupe motopropulseur est, d'une certaine manière, secondaire."

En ce qui concerne les 33 acheteurs, Dominique nous dit que la grande majorité d'entre eux ont choisi le V6 plutôt que le groupe motopropulseur électrique. Il n'a pas donné de détails précis, mais il a indiqué qu'il y avait "quelques" véhicules électriques en préparation. Il a également révélé que le début de la production est prévu pour le 24 juin 2024, ce qui coïncide avec le 114e anniversaire d'Alfa Romeo. Il est donc encore temps pour les clients de changer d'avis et de décider s'ils veulent la dernière supercar Alfa à moteur à combustion ou la première électrique.

Ceux qui opteront pour l'énergie électrique bénéficieront d'une puissance de plus de 750 chevaux provenant d'un groupe motopropulseur qui n'a pas encore été dévoilé. Ceux qui choisiront la combustion bénéficieront d'un V6 biturbo de 3,0 litres développant plus de 620 chevaux, entraînant les roues arrière par l'intermédiaire d'une transmission automatique ZF à double embrayage et à huit rapports. Quelle que soit la motorisation, Alfa Romeo affirme que la 33 Stradale atteindra les 100 km/h en moins de trois secondes et atteindra une vitesse de pointe de plus de 320 km/h.