La nouvelle supercar d’Alfa Romeo était très attendue et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas déçu, visuellement du moins. Joli hommage au modèle historique de 1967 (voir ci-dessous), cette version moderne, disponible en 33 exemplaires, n’est déjà plus disponible.

Mais cela n’a pas empêché Garage Italia de faire part de ses créations sur les réseaux sociaux. L’entreprise a dévoilé quatre livrées spéciales pour la 33 Stradale, sur Instagram (il vous suffit de cliquer sur les flèches de côté sur la photo ci-dessous pour faire défiler les voitures), toutes inspirées de l'histoire et de la tradition d'Alfa Romeo. Elles sont également disponibles pour la 4C et pour la Giulia.

La première possède une livrée appelée Vittoria, avec le rouge plus vif "Alfa Corse", ainsi des bandes blanches latérales, qui partent du bas de caisse et remontent vers le passage de roue arrière. Elles apparaissent aussi sur le capot. La seconde voiture est peinte en jaune Modena avec une partie basse de la carrosserie ornée d’un motif en nid d’abeille.

La troisième est évidemment très reconnaissable avec cette livrée aux couleurs du drapeau italien, qui lui va si bien. Enfin, cette dernière version, qui n’a rien a envier aux autres, mêle le bleu "azzurra" a un bleu plus sombre.

Il est bon de rappeler que les personnalisations de Garage Italia ne sont que quelques-unes des possibilités offertes par la nouvelle 33 Stradale qui peut être configurée selon les goûts et les besoins des clients.

La fierté d’Alfa Romeo

Ce modèle, qui vise l’excellence, sera propulsé par un V6 de 620 ch ou par un groupe moto-propulseur électrique de 750 ch, selon les préférences. Mais d’après les dernières informations, le moteur thermique l’emporterait largement. Côté vitesse, les chiffres officiels parlent d’une pointe de 333 km/h, au maximum, et d’un 0 à 100 km/h expédié en moins de trois secondes.

Disponible en version "Tributo" et "Alfa Corse", la nouvelle supercar italienne vise à maximiser le plaisir de conduire en éliminant tous les éléments superflus. Le PDG de la marque, Jean-Philippe Imparato, avait d’ailleurs expliqué avant sa sortie que la 33 Stradale allait contribué à l’histoire de la marque et qu’elle pourrait être placé sans soucis à côté de la 8C, au musée d'Arese. On comprend pourquoi.

