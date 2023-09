Certains se souviendront des premières images de la Maserati MC20 publiées début 2020, qui présentaient un prototype de 4C fortement modifié. Il y a une très bonne raison à cela puisque la supercar de Modène devait initialement être une Alfa Romeo !

Dans une interview avec le magazine australien CarExpert, le responsable de produits d'Alfa, Daniel Guzzafame, a déclaré que la MC20 avait en fait été conçue comme une Alfa Romeo avant d’adopter le logo du Trident.

Malgré la transition vers une autre marque au sein de FCA (maintenant Stellantis) pendant que la voiture était en préparation, la porte est restée ouverte pour qu'Alfa Romeo fasse à nouveau partie du projet.

La nouvelle 33 Stradale a un lien fort avec la MC20 mais elle est plus qu'une simple version relookée du modèle phare de Maserati. En plus d'avoir une carrosserie différente, les suspensions avant et arrière sont faites sur mesure, tandis que l'arrière (dont une partie est faite en aluminium) est tout aussi unique et impressionant.

Semblables mais pas identiques

De plus, les moteurs sont également différents puisque la 33 Stradale utilise le V6 de la Giulia et du Stelvio Quadrifoglio, porté à 3,0 litres, tandis que la MC20 est équipée d’une motorisation propre à Maserati bien qu’il s’agisse également d’un V6 de 3,0 litres avec une paire de turbocompresseurs.

De plus, les deux supercars n’ont pas les mêmes boîtes de vitesses puisque l’Alfa Romeo possède un double embrayage à huit rapports tandis que la MC20 dispose d’une boîte, carte de nouveau similaire, mais développée par Tremec.

Alors que le MC20 a donné naissance à une version cabriolet baptisée Cielo, et à quelques dérivés uniquement pour la piste, ce ne sera pas le cas avec la 33 Stradale. Daniel Guzzafame affirme qu'Alfa s'en tiendra à son plan initial et ne fabriquera que 33 coupés. Environ deux à trois voitures seront assemblées chaque mois et les clients ont encore environ 12 mois pour choisir s'ils souhaitent avoir le V6 thermique ou le groupe moto-propulseur purement électrique (mais la première option l’emporterait largement et honnêtement, quoi de plus logique).