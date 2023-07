Certainement l'une des plus belles voitures de course que nous ayons vues ces derniers temps, la Maserati GT2 fait ses débuts ce week-end en Belgique, à l'occasion des 24 heures de Spa. Comme son nom l'indique, la nouvelle monoplace a été développée pour répondre à la réglementation GT2 et est largement basée sur la supercar MC20 de route. Il est prévu qu'elle prenne la piste pour les dernières manches de la Fanatec GT European Series avant d'entamer sa première saison complète en 2024.

Tout comme le modèle de route, la GT2 utilise le moteur Nettuno V6 de Maserati, car la société au trident ne recevra plus de moteurs Ferrari après l'expiration de l'accord actuel à la fin de cette année. Dans cette nouvelle application de course, le moteur biturbo de 3,0 litres fabriqué à Modène produit une belle puissance de 621 ch à 7 500 tr/min et un couple maximal de 730 Nm atteignable à partir de 3 000 tr/min. Si ces chiffres vous semblent familiers, c'est parce que la MC20 offre la même puissance.

Maserati GT2

Alors que la voiture de route utilise une boîte automatique à double embrayage et huit rapports, la GT2 dispose d'une boîte séquentielle à six rapports avec palettes de changement de vitesse et un embrayage spécifique pour le sport automobile. Maserati a également installé un différentiel mécanique autobloquant à glissement limité développé pour la course, ainsi que des jantes forgées de 18 pouces à blocage central et des amortisseurs réglables dans les deux sens sur les deux essieux. Montés plus haut que sur la MC20, les deux embouts d'échappement proviennent d'un nouveau système d'échappement de course.

Bien que la carrosserie entièrement en composite reprenne celle de sa voiture nourricière, de nombreux changements ont été apportés pour améliorer l'aérodynamisme et le refroidissement. Les changements les plus évidents se situent à l'arrière, où un aileron massif a été installé, ainsi qu'un diffuseur et une écope de toit particulièrement agressifs. Des buses sur le pare-chocs avant font partie du pack aérodynamique extrême, qui comprend également un becquet proéminent et un capot nouvellement conçu avec des évents supplémentaires.

Bien qu'il s'agisse d'une voiture de course à part entière conforme à la norme GT2, vous bénéficiez toujours de l'air conditionné. Moyennant un supplément, les clients peuvent ajouter un siège passager, une caméra de recul et un système de contrôle de la pression des pneus. Exclusivement réservées aux voitures de course, la peinture et la livrée Blu Infinito sont également disponibles en option. L'extincteur et l'écran 6,5 pouces font partie de l'équipement de série, tout comme la colonne de direction et le pédalier réglables.

La GT2 n'est pas la seule machine de piste de Maserati basée sur le MC20 puisque la marque Stellantis travaille également sur la Project24. Limitée à 62 exemplaires et ne se ressemblant pas, il s'agit d'un dérivé pur et dur développant 740 ch.