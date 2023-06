Avant la présentation mondiale de la MC20 GT2 le 30 juin prochain, Maserati a décidé de nous mettre en appétit avec une courte vidéo. Contrairement à de nombreuses bandes-annonces, qui ne montrent qu'une petite partie de la voiture ou la cachent avec plus ou moins de succès, celle-ci montre en gros plan le moteur Nettuno V6 qui tourne à plein régime.

Nous avons déjà vu des images de la Maserati MC20 GT2, que le constructeur a dévoilées en mars dernier avant son essai sur l'Autodromo Varano de' Melegari. La version de course de la MC20 conserve le moteur de la voiture de route, un V6 3,0 litres biturbo qui utilise une technologie de double combustion similaire à celle d'un moteur de Formule 1. De son côté, la version de route produit 621 chevaux. Couplée à une boite de vitesses à double embrayage et huit rapports, elle atteint les 100 km/h en moins de 2,9 secondes pour ensuite plafonner à 324 km/heure.

Maserati reste muet sur la puissance de la GT2, se contentant de dire qu'elle est bien évidemment supérieure à celle de la version de route. Tout ce que nous savons, c'est que le rugissement du moteur, qui est diffusé dans la vidéo de présentation publiée sur la page Twitter de Maserati Corse, est épique. Il s'agit de 24 secondes de bonheur pour les oreilles alors que la GT2 passe les vitesses (boite séquentielle 6 rapports), chaque changement de vitesse étant une pause rapide, d'une fraction de seconde, jusqu'à ce qu'elle atteigne la vitesse terminale.

Au début du mois, le constructeur automobile a publié un autre court métrage, "Companions on a Journey", qui met en avant la MC20 Cielo, le GranTurismo Folgore et le crossover Grecale. Ces trois voitures illustrent la direction que prend Maserati, laissant derrière elle la Ghibli, qui sera abandonnée en 2024. Maserati prépare également une Maserati Quattroporte EV pour l'année prochaine afin de rivaliser avec la Porsche Taycan et la Tesla Model S Plaid. Mais d'ici là, il nous reste à attendre la première mondiale de la MC20 GT2 dans deux jours. Le temps passera plus vite à l'écoute de son fabuleux moteur V6.

La Maserati MC20 est un projet qui tient à cœur à Maserati. Elle montre ce dont la marque est capable et contribue à la renaissance de la marque au Trident. A l'état neuf, les prix débutent aux alentours des 235 000 euros. Cependant, il existe de nombreuses voitures disponibles à l'occasion avec très peu de kilomètres pour moins que cela.