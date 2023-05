Le nom de Ken Okuyama vous dit quelque chose ? Ce designer japonais a travaillé pour Pininfarina et a été l'un des créateurs d'icônes telles que la Ferrari Enzo et la P4/5. En se mettant à son compte, Okuyama a créé d'autres modèles fascinants (bien que moins célèbres) tels que la Kode57 et la toute nouvelle Kode61 Birdcage.

Cette dernière est sa création la plus récente et est exposée pour la première fois au Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023, sur le lac de Côme.

Le style "barchetta" des années 60

On sait très peu de choses sur ce modèle et il est probable que le seul moyen d'en savoir un peu plus soit de la voir en personne. D'après les premières informations et la photo, il est clair qu'il s'agit d'un spider à deux places, dont le design rappelle celui de la Ferrari Monza SP2.

Kode61 Birdcage par Ken Okuyama Cars

La face avant se caractérise par des lignes très tendues et agressives, les phares à LED faisant partie intégrante du style de la carrosserie.

Comme le suggère le nom "Birdcage", le Kode61 s'inspire de la série de modèles Maserati du même nom produits à la fin des années 1950 et au début des années 1960, qui présentaient un châssis distinctif rappelant visuellement une cage d'oiseau. Okuyama a notamment conçu la Birdcage 75th, un prototype présenté en 2005 par Pininfarina qui rendait hommage aux lignes des Maserati originales.

Maserati Birdcage 75th Concept

A en juger par le nom et les lignes du modèle, la Kode61 rappelle directement la Birdcage Tipo 61, la voiture de course de 200 ch et 600 kg conçue pour courir au Mans et pilotée par Stirling Moss.

Il est difficile de savoir quel moteur se cache sous les lignes du concept japonais, mais il est probable qu'Okuyama ait choisi un moteur Ferrari ou Maserati pour souligner davantage les origines italiennes de sa créature.