On peut penser ce que l’on veut du personnage de Donald Trump mais une chose est sûre : l’homme a du goût en matière de voiture. Et justement, une Lamborghini Diablo VT Roadster peinte sur mesure et commandée neuve par l'ancien président des États-Unis a été vendue samedi aux enchères de Barrett-Jackson à Scottsdale pour 1,1 million de dollars (soit 1 016 059 euros), ce qui en fait l'une des Diablo les plus précieuses de la planète.

Trump a commandé ce modèle VT Roadster en 1997, choisissant de la faire peindre dans la couleur "Bleu Le Mans" que vous voyez ici. Cette couleur n'était pas disponible pour la version 1997, mais selon Barrett-Jackson, Trump entretenait une relation privilégiée avec Lamborghini (évidemment) et a fait approuver la couleur.

Vous l’aurez compris, cela signifie qu'il s'agit de la seule Diablo VT Roadster de 1997 peinte dans cette couleur, ce qui en fait un modèle véritablement unique.

En plus de sa superbe robe, la Diablo VT Roadster a été personnalisée par Lamborghini, pour Trump, avec une plaque spéciale installée sur la porte qui indique "Donald Trump 1997 Diablo". Le V12 atmosphérique de 5,7 litres développant 492 ch est resté inchangé, capable de catapulter la supercar à moteur central à plus de 325 km/h, ce qui est impressionnant.

Une Lambo en manque de bitume ?

Trump a vendu la voiture à l'été 2002, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle a été repérée en vente sur eBay en 2016, et a été répertoriée par un propriétaire qui aurait acheté la voiture en 2005. On ne sait pas si la Lamborghini a changé de conducteur depuis lors.

Barrett-Jackson affirme que la vente de l'ancienne Diablo de Trump marque un record mondial pour les prix des enchères de cette voiture. Les Diablo VT dans un état similaire, sans lien avec une célébrité, sont régulièrement vendues deux fois moins cher que cet exemplaire.

Malgré sa provenance, cette Diablo VT Roadster n'est pas restée au repos pendant la première moitié de sa vie. Lorsqu’elle a été mise en vente en 2016 sur eBay, elle affichait 14 655 miles au compteur (environ 23 585 km). Malheureusement, celui qui a acquis la voiture ne l'a pas beaucoup conduite. Lorsque la Lamborghini a franchi le bloc d'enchères de Barrett-Jackson samedi, le compteur kilométrique indiquait seulement 24 833,78 km.

Espérons que le nouveau propriétaire profitera pleinement de cette merveille.