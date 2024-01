Lamborghini a dévoilé la Revuelto, la remplaçante de la superbe Aventador, en mars 2023 et les premiers exemplaires ont été livrés aux clients en fin d'année. La nouvelle supercar à moteur V12 a rapidement obtenu le succès espéré par l'entreprise, à tel point qu'elle a été vendue en peu de temps et jusqu'à la fin de l'année 2026. Voici les détails.

Galerie: Essai - Lamborghini Revuelto 2024

19 Photos

Des résultats encourageants

Dans le communiqué illustrant les résultats des ventes de Lamborghini pour 2023, on lit que le constructeur italien a réussi à vendre plus de 10 000 voitures en douze mois : un nouveau record absolu pour l'ensemble de la marque.

Si ce chiffre est déjà impressionnant en soi, il est également intéressant de noter qu'en raison de la grande quantité de commandes reçues, la nouvelle Revuelto est déjà "épuisée" jusqu'à fin 2026. En d'autres termes, cela signifie que ceux qui souhaitent en posséder une ne pourront pas la commander avant au moins deux ans.

Galerie: Lamborghini Revuelto Opera Unica

23 Photos

Une gamme bientôt étoffée ?

En parlant de la Revuelto, il est important de noter que Lamborghini ne vend actuellement que le modèle "de base" de l'hypercar et que, par conséquent, une série de versions encore plus sportives ou d'éditions spéciales pourrait arriver plus tard dans le cycle de vie de la voiture.

Avec le recul, en fait, Lamborghini a mis sept ans à compter du lancement de l'Aventador originale pour présenter la très rapide Aventador SVJ LP770-4. Par conséquent, un calendrier similaire pourrait également être prévu pour une hypothétique Revuelto SVJ, même si les temps ont profondément changé depuis lors et qu'aujourd'hui le marché "évolue" beaucoup plus rapidement.

Galerie: Lamborghini Aventador SVJ

23 Photos

Cependant, en ce qui concerne le reste de la gamme, en 2023, le SUV Urus (qui coûte désormais 215 000 € minimum) a été le produit le plus vendu de l'entreprise, suivi de la supercar Huracan (la remplaçante de la Gallardo) à moteur V10. Nous sommes toujours dans l'attente des résultats de Ferrari qui publie ses données de 2023 un peu plus tard, mais à titre de comparaison, le mythique constructeur de Maranello a vendu plus de 13 200 voitures en 2022.

Galerie: Essai Lamborghini Huracán EVO Spyder (2020)

25 Photos

Le classement des Lamborghini les plus vendues au monde en 2023 :

1 - Lamborghini Urus : 6 087 exemplaires

2 - Lamborghini Huracan : 3 962 exemplaires

3 - Lamborghini à moteur V12 : 63 (dont 51 Few-Off et 12 Aventador)