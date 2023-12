Des LED, des lasers et des projections lumineuses ont illuminés l’avenue principale et d'autres bâtiments de l'usine du constructeur.

Pour la première fois, les usines Ferrari de Maranello se sont couvertes d’illuminations grâce à un spectacle sans précédent qui a été organisé lundi soir pour célébrer les plus de 5 000 travailleurs de l'entreprise italienne.

Ces projections lumineuses, qui continuerons d’apparaître dans les prochains jours, aont animé certains des bâtiments les plus emblématiques présents à Maranello, à commencer par la Viale Enzo Ferrari éclairée sur plus d'un kilomètre par des images tridimensionnelles et des architectures lumineuses créées avec plus de quatre cents éléments LED et laser à faible consommation d'énergie.

Voici comment John Elkann, le président de Ferrari, a décrit le premier spectacle de lumière organisé à Maranello :

"C’est un voyage à travers la lumière, le son et l’image qui reflète l’essence de ce que nous sommes. C’et évènement célèbre nos réussites et nous guide vers un avenir encore meilleur."

L’histoire de Ferrari retracée

Nous commençons par l'arc en brique qui encadre l'entrée historique de Ferrari sur la Via Abetone Inferiore, l'espace idéal pour projeter des vidéos de certaines des voitures qui ont traversé ce passage symbolique au fil des années, depuis la Ferrari 125 S de 1947 jusqu'à la 499P qui il a remporté les dernières 24 Heures du Mans.

Toujours le long de l'avenue éclairée, en rouge, on rencontre l'ancienne tour de l’atelier de peinture qui devient un écran sur lequel se détachent les valeurs du Cheval Cabré : la Personne et l'Équipe, la Tradition et l'Innovation, la Passion et le Résultat. Il y a ensuite les visages des nombreux employés de Ferrari qui, ces derniers mois, ont participé au vaste plan d’action qui fera de chaque employé un actionnaire de la marque.

La soufflerie en tête d'affiche et l'arrivée d'un nouveau bâtiment

La soufflerie conçue par Renzo Piano fait également partie du spectacle de lumière, avec des faisceaux colorés qui reproduisent, à l'extérieur, les flux aérodynamiques créés et étudiés à l'intérieur du bâtiment. Le spectacle de lumière met également en avant le futur de Ferrari, comme le bâtiment dédiés à l’électrique, en construction au centre d'une superficie de 100 000 mètres carrés et qui sera inauguré en juin 2024. John Elkann a également tenu à remercier tout le personnel de la marque :

"La tradition et l'innovation ont toujours été des valeurs clés pour Ferrari. Notre tradition, dont nous sommes fiers, est la base de ce que nous continuons à construire avec courage et de manière inattendue. Ce spectacle de lumière spécial est dédié aux hommes et aux femmes de Ferrari qui rendent l'extraordinaire possible, et à notre famille Ferrari présente dans le monde entier qui rend notre entreprise unique."

