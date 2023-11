Ferrari est le meilleur employeur d'Italie. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le classement World's Best Employers 2022 compilé par Forbes en évaluant les réponses de 150 000 travailleurs à temps plein et à temps partiel de 800 entreprises dans 57 pays. Dans cette liste, l'entreprise s'est classée première en Italie (18e sur 800) et l'annonce de 250 nouvelles embauches au cours des six premiers mois de 2024. D'autres initiatives en faveur des employés laissent penser qu'elle restera longtemps en tête de liste.

Parmi les nouveautés, il convient de noter le plan d'actionnariat généralisé pour les plus de 5 000 employés du groupe Ferrari, en commençant par les sociétés italiennes. "Ferrari est composé de personnes qui ont été, sont et seront toujours au centre de notre attention", a déclaré Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, "Ces initiatives répondent à notre désir de reconnaître le sentiment d'appartenance qui nous rend uniques et de continuer à le renforcer dans ce voyage à la recherche continue de l'excellence".

Le plan d'actionnariat diffus de Ferrari

Comme prévu, chaque employé, sur une base volontaire, deviendra un actionnaire de Ferrari en recevant des actions gratuites avec une valeur d'attribution unique dans la limite d'environ 2 065 €, conformément aux réglementations fiscales en vigueur. Le plan sera alimenté par des actions propres.

Si l'employé conserve ses actions pendant au moins 36 mois, l'entreprise lui accordera une attribution supplémentaire d'actions à hauteur de 15 % de la valeur de la première attribution. Ferrari prendra également en charge toutes les dépenses liées à la gestion du plan et à toutes les positions individuelles des employés qui s'y rapportent. Les termes et conditions du plan d'actions gratuites seront détaillés dans un règlement spécifique et la société a l'intention d'étendre ce plan aux employés de toutes les sociétés étrangères du groupe, conformément à la législation nationale.

L'usine Ferrari de Maranello

Renouvellement de l'accord sur la prime de compétitivité

Ferrari a signé avec les syndicats provinciaux FIM, UILM et FISMIC, ainsi qu'avec le Conseil RSA de la société, le renouvellement de l'accord relatif à la prime de compétitivité accordée aux employés des sociétés italiennes du Groupe, qui devait expirer en décembre prochain.

Le nouvel accord, valable pour la période de quatre ans 2024-2027, prévoit que le bonus peut dépasser 17 000 euros et que les employés auront la possibilité de convertir, sur une base volontaire et conformément à un règlement spécifique, une partie de la valeur en actions de la société, jusqu'à un maximum de 3 000 euros par an. Cette conversion, servie par des actions propres, sera exonérée d'impôt dans les conditions prévues par la loi, profitant ainsi de la position des actionnaires de Ferrari et de la disponibilité d'une gestion libre des titres.

Pour la première fois, un indicateur lié à la consommation d'énergie (ESG) a été retenu comme paramètre qui influencera le calcul du bonus, conformément à l'engagement du cheval cabré en faveur de la durabilité.

Le redémarrage de la production de Ferrari après le Covid

Davantage d'initiatives en matière de santé et d'éducation des enfants

Depuis 20 ans, Ferrari propose à ses employés et à leurs familles un programme de santé appelé Formula Benessere. À partir de 2024, tous ceux qui le souhaitent pourront bénéficier d'un bilan de santé annuel gratuit avec des examens spécialisés qui auront lieu dans les nouvelles cliniques que l'entreprise est en train de construire à Maranello. Le projet Formula Wellness Junior, aujourd'hui dédié aux enfants des employés de Ferrari âgés de 5 à 15 ans, a également été étendu à la tranche d'âge de 4 à 18 ans et Ferrari a décidé de soutenir davantage la parentalité en facilitant le travail agile et en reconnaissant le droit aux congés payés.