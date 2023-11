Comme le disait Dewey dans la sitcom Malcolm in the Middle, "L'avenir, c'est maintenant, mon vieux". Au cours du troisième trimestre de l'année, les livraisons de voitures hybrides ont dépassé celles des voitures à moteur à combustion interne chez Ferrari. Cette surprenante information a été communiquée dans un document officiel présenté aux investisseurs pour leur faire part des résultats de la maison de Maranello entre juillet et septembre. Au cours de cette période, 3 188 voitures portant le légendaire cheval cabré ont été livrées, soit 271 de plus qu'au troisième trimestre 2022.

Sur le volume total, 51,3 % étaient des hybrides et seulement 48,7 % des voitures à essence pure. Le portefeuille de produits de Ferrari au troisième trimestre 2023 comprenait neuf modèles à moteur à combustion interne et quatre hybrides. Pour rappel, le premier modèle purement électrique de la marque italienne n'est pas attendu avant 2025. Entre-temps, la demande au troisième trimestre a été alimentée par les gammes 296 et SF90, toutes deux dotées d'un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Il s'agit des premiers véhicules hybrides rechargeables de la société, car la LaFerrari n'avait pas de port de charge. Il était toutefois possible de recharger la batterie principale à l'aide d'un chargeur de batterie.

Ferrari 296 GTS 2023 : Premier essai

Il reste à voir si cela deviendra la nouvelle norme, car la puissante Purosangue à moteur V12 est en phase de montée en puissance en termes de vente, de sorte que le SUV haute performance pourrait faire pencher la balance en faveur du moteur à combustion interne. Des photos ont révélé qu'une remplaçante de la 812 se profilait également et qu'elle pourrait, elle aussi, renoncer à l'hybridation. Cependant, même Ferrari n'est pas à l'abri de réglementations plus strictes en matière d'émissions, et doit donc s'adapter.

Par conséquent, l'avenir est sans aucun doute à l'électrique. D'ici la fin de la décennie, Ferrari prévoit que 40 % des voitures livrées aux clients n'auront pas de moteur à combustion interne. On s'attend à ce que 40 % supplémentaires soient des hybrides, ce qui ne laissera que 20 % pour les moteurs à combustion interne purs.

Le moteur thermique a encore de beaux jours devant lui chez Ferrari !

Si l'avenir peut sembler sombre pour le bon vieux moteur à essence, il pourrait connaître un nouveau souffle si les carburants alternatifs deviennent une solution durable. En début d'année, Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, a déclaré que "le moteur à combustion interne a encore beaucoup à offrir", ajoutant qu'"il est possible de faire rouler une voiture avec un carburant neutre." Ajoutant que les deux sont très compatibles, et que cela renforcera la stratégie de Ferrari.