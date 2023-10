Sur le papier, la liste des nouveautés de Ferrari pour 2024 semble plus courte que celle de l'année précédente, du moins selon les informations disponibles à ce jour, mais elle ne l'est certainement pas sur le fond car les deux voitures attendues du Cavallino seront certainement importantes.

Après avoir intégré l’armada des SUV avec le Purosangue et en attendant la première électrique que l'on ne verra qu'en 2025, Ferrari s'apprête à montrer les héritiers de deux modèles emblématiques : 2024 sera l’année d’une nouvelle hypercar, la sportive "absolue" après la LaFerrari. Mais avant cela, nous allons nous pencher sur le modèle qui remplacera la 812 Superfast.

Ferrari GT V12

Elle pourrait même être présentée avant la fin de 2023 mais ce qui est sûr c'est que la nouvelle GT à moteur V12, un modèle qui puisse ses racines dans les origines de la marque italienne, sera la première à arriver en 2024.

Les craintes concernant le retrait du moteur 12 cylindres ont été chassées avec le Purosangue, Ferrari devrait donc continuer à jouer la carte de son moteur le plus classique et le plus prestigieux pendant au moins quelques années, encore. En fait, les exemplaires testés et camouflés autour de Maranello, dont un avec une fausse carrosserie de Roma, semblent toujours être équipés du fameux V12.

On ne peut cependant pas exclure que l'électrification arrive cette fois, donc que ce modèle devienne également hybride, comme cela est arrivé à certains nobles rivaux comme la Lamborghini Revuelto. Cependant, cela ne devrait pas prendre trop temps avant que Ferrari nous donne la réponse officielle.

Ferrari 499 Stradale

La victoire sensationnelle de la 499P aux 24 Heures du Mans 2023 n'a fait qu'accroître l'anticipation de l'arrivée de la nouvelle voiture de course sur route, successeur de la LaFerrari. Comme l'a lui-même déclaré le président, John Elkann, la voiture de course victorieuse est aussi un laboratoire technologique pour des solutions à transférer sur la route.

C'est précisément en gardant ceci à l'esprit que Ferrari choisisse une date proche du premier anniversaire de la victoire au Mans, donc en juin prochain, pour la révélation de cette nouvelle voiture. Quant à l'aspect technique, les prototypes camouflés se distinguaient par la présence d'une seule paire de pots d'échappement, ce qui suggère la présence d'un moteur essence, relativement petit, soit probablement un V6 bi-turbo comme celui de la 296, avec un puissant support électrique.