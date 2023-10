Volkswagen est l'une des marques les plus engagées dans ses efforts pour accélérer la transition vers l'électrique, mais elle n'abandonne pas pour autant ses modèles classiques à moteur thermique, pour lesquels des innovations majeures sont prévues en 2024.

En effet, le constructeur accompagne certaines icônes qui ont marqué son histoire jusqu'à la fin de leur carrière. Il s'agit notamment de la nouvelle Passat - qui en est à sa dernière génération - et de la Golf, pour laquelle 2024 marquera le restylage de mi-carrière. Ce sera le dernier de son histoire, après quoi elle passera à l'électrique. Restylage également pour le T-Cross, déjà présenté en 2023, tandis que le Tiguan est entièrement renouvelé. Enfin, de l'espace pour l'ID.7, la toute première électrique de Volkswagen avec des formes de berline et de break.

Volkswagen T-Cross

Dévoilée à l'été 2023, la version actualisée du plus petit SUV de Volkswagen ne réserve pas de surprises particulières, même si les changements sont plus nombreux que l'apparence ne le laisse supposer. La longueur est passée à 4,13 mètres, soit seulement 2,7 cm de plus grâce à un nouveau design de la calandre et du pare-chocs, les versions de base et Life ont des phares à LED de série tandis que la version Style propose des LED Matrix IQ.Light.

Volkswagen T-Cross (2023)

À l'intérieur, on retrouve de nouveaux matériaux, un écran central de 8 pouces pour les versions base et Life et de 10 pouces pour les versions Style et R-Line, un logiciel d'infodivertissement mis à jour, de nouvelles commandes de climatisation tactiles rétroéclairées. Pas de nouveautés particulières parmi les moteurs, toujours 1.0 et 1.5 TSI essence avec la version de milieu de gamme allant jusqu'à 116 ch. Le nouveau Volkswagen T-Cross sera disponible à la commande à la fin de l'année, avec des livraisons dans les premières semaines de 2024 alors que les prix n'ont pas encore été annoncés.

Nom Volkswagen T-Cross Carrosserie SUV Moteur Essence Date d'arrivée Début 2024

Volkswagen Golf VIII restyllée

Pour la dernière génération de la Volkswagen Golf avant le passage total à l'électrique, voici le rafraîchissement de mi-parcours tant attendu : la huitième génération bénéficie d'un lifting avec des blocs optiques avant redessinés et de nouveaux graphismes pour les blocs arrière.

Photos de la Volkswagen Golf facelift Volkswagen Golf GTI restylée, les photos parlent d'elles-mêmes

À l'intérieur, un grand écran central est attendu, tandis que du côté des moteurs, il n'y a pas encore de nouvelles confirmées, bien que la variante GTI ait déjà été vue en test, mais il semble que comme pour la Passat et le Tiguan, la boîte manuelle disparaîtra complètement ici au profit de la DSG à double embrayage. Elle devrait être dévoilée avant la fin de l'année 2023 et arriver quelques mois plus tard.

Nom Volkswagen Golf Carrosserie Berline 5p Moteur Essence, diesel, hybride essence Date d'arrivée Fin 2023-début 2024 Prix À déterminer

Volkswagen Tiguan

La principale nouveauté 2024 pour Volkswagen semble être la nouvelle génération de Tiguan, un modèle stratégique pour la gamme de produits "traditionnels", qui est profondément remaniée en offrant plus de technologie et des moteurs essence et diesel avec une nette évolution pour les moteurs électrifiés. Prévu pour le printemps, il est basé sur l'évolution de la plateforme MQB, le MBQ Evo, avec des dimensions presque inchangées (il mesure 4,54 mètres de long, soit seulement 3 cm de plus que l'actuel), à peine 5 mm de plus en hauteur, mais avec une aérodynamique nettement améliorée, le Cx étant passé de 0,33 à 0,28.

Le nouveau Volkswagen Tiguan

L'intérieur a été revu, avec un coffre de 652 litres, et un nouveau système d'infodivertissement MIB4 avec un écran de 13 ou 15 pouces, selon la version. Quant aux moteurs, ils sont soit "simples" essence et diesel, soit électrifiés avec des solutions plug-in et mild hybrides, sans boîtes manuelles, remplacées entièrement par des DSG à six et sept vitesses.

La gamme s'étend du 2.0 TSI de 204 ch avec traction avant à 2 roues motrices, au 2.0 TDI de 265 ch avec traction intégrale à 4 roues motrices, en passant par le 2.0 TDI diesel de 150 ch ou 193 ch, ce dernier à 4 roues motrices. Les moteurs électrifiés, tous à traction avant, commencent avec le mild hybrid 1.5 eTSI 48 V de 130 ch ou 150 ch, tandis que les plug-ins ont une batterie de 19,7 kWh et jusqu'à 100 km d'autonomie électrique et un moteur 1.5 TSI pour une puissance système de 204 ou 272 ch.

Nom Volkswagen Tiguan Carrosserie SUV Moteur Essence, diesel, essence mild hybrid et plug-in Date d'arrivée Premier trimestre 2024 Prix À déterminer

Volkswagen ID.7 et ID.7 Variant

La berline électrique Volkswagen ID.7 présente pour l'instant un moteur unique de 285 ch, une batterie de 77 kWh et une autonomie revendiquée de 600 km calculée selon le cycle WLTP.

Photo - Volkswagen ID.7 Photo - Volkswagen ID.7 Break

Il s'agit d'un véhicule classique d'une longueur de 4,96 mètres, d'une largeur de 1,83 mètre, d'une hauteur de 1,54 mètre et d'un empattement de 2,97 mètres, basé sur la plate-forme MEB. La version Pro sera rejointe par la Pro+ avec des batteries de 86 kWh, une charge maximale de 200 kW et une autonomie d'environ 700 km. La version sportive GTX et la variante devraient également être présentées en 2024.

Nom Volkswagen ID.7 Carrosserie Berline et break Moteur Électrique Date d'arrivée Début 2024 (berline), mi-2024 à fin 2024 (variante) Prix À partir de 64 850 euros

Volkswagen Passat Variant

La neuvième génération de la Volkswagen Passat est la dernière à être équipée de moteurs thermiques et n'arrive sur le marché que dans la version familiale Variant, laissant le champ libre pour la version berline au moteur tout électrique ID.7, qui sera toutefois également proposé en version familiale.

Volkswagen Passat Variant 2024

Longue de 4,92 mètres et plus large de 20 mm, elle offre encore plus d'espace (690 litres de coffre), un combiné d'instruments de 10,25 pouces, un système d'infodivertissement MIB4 et des écrans de 12,9 ou 15 pouces dans les niveaux de finition supérieurs. L'offre de moteurs est riche, tous dotés d'une boîte DSG de série : essence classique de 204 à 265 ch, 1,5 TSI mild hybrid de 150 ch, trois turbodiesels de 122 à 193 ch et deux hybrides rechargeables de 204 à 272 ch. Elle arrivera au premier trimestre 2024.