De nombreux constructeurs commencent à présenter (et vendre) uniquement des modèles électriques. Par exemple, le prochain Renault Scenic sera uniquement alimenté par batterie, tout comme les Abarth, tandis que d'autres marques ont déjà fixé une « date de péremption » pour le moteur thermique.

On parle d'Audi, qui à partir de 2026 ne vendra que des voitures électriques neuves ou de Fiat qui fera de même à partir de 2030, exactement comme Volvo. De son côté, Jaguar dira adieu aux voitures thermiques pour l'Europe à partir de 2025 tout comme Honda.

Dans cette phase de grands changements, il y a cependant ceux qui n'abandonnent pas le lancement de nouveaux modèles essence ou diesel, même sous forme hybride. Voici donc 10 nouvelles voitures qui n’abandonnent pas les bielles et les pistons.

Alfa Romeo 33 Stradale

La supercar du constructeur italien est déjà épuisée avant même sa présentation, mais nous nous devions de la mentionner, car il s'agit de la dernière supercar à essence d'Alfa Romeo. Plus précisément, elle est propulsée par un V6 3.0 biturbo de 620 ch, une évolution du bloc V6 2.9 utilisé dans la Quadrifoglio.

Au cas où vous ne le sauriez pas, les clients peuvent également opter pour une version électrique de la 33 Stradale avec 750 ch, mais il semble que "seuls quelques uns" aient fait ce choix écologique. Les puristes ne s'y sont pas trompés...

Audi Q8

Le restylage du SUV d'Audi se traduit par de légères améliorations esthétiques et d'équipement, mais pas de changements mécaniques. Les moteurs turbodiesel 3.0 V6 TDI micro-hybride de 231 et 286 ch sont conservés, ainsi que les moteurs essence 3.0 V6 turbo de 340 ch et 4.0 V8 biturbo de 507 ch.

En revanche, il n'y a toujours pas d'informations sur les variantes hybrides rechargeables de l'audi Q8, pour lesquelles on s'attend à ce que l'autonomie électrique soit augmentée, ni sur le RS Q8, qui développe 600 ch dans le modèle actuel.

Fiat 600

Outre la version électrique de 156 ch, le SUV urbain italien sera commercialisé avec un moteur essence 1,2 de 100 ch, associé à un système d'hybridation légère, à partir du premier trimestre 2024.

Grâce à cette technologie d'hybridation légère, la 600 peut se conduire seule avec le petit moteur électrique de 29 ch et la batterie de 48 V sur une distance maximale d'un kilomètre ou même lors de diverses manœuvres urbaines, comme le stationnement.

Hyundai Santa Fe

Le SUV coréen sera sans aucun doute l'une des innovations les plus originales de l'année à venir. Il ne manque pas de personnalité, mais nous verrons si les clients "osent" acheter une voiture aussi transgressive.

Mais venons-en à la mécanique. Hyundai a expliqué que les versions hybrides et hybrides rechargeables seront disponibles avec le moteur 1.6 T-GDI turbo essence et une boîte de vitesses automatique à convertisseur de couple à six rapports. Dans le Tucson, ces variantes développent respectivement 230 ch et 265 ch. Seront-elles plus puissantes dans le Santa Fe ?

Jeep Wrangler

Bonne nouvelle pour les amateurs de tout-terrain. La Jeep Wrangler sera maintenue en Europe après un léger restylage et conservera le groupe motopropulseur hybride rechargeable 4xe de 380 ch.

Cette option PHEV se compose d'un moteur turbo essence 2,0 litres de 272 PS et d'une unité électrique de 144 PS. Il y a également un second moteur électrique de 63 PS, mais il n'entraîne pas la voiture, agissant plutôt comme un générateur électrique. L'autonomie sans émission est de 44 km.

MINI Countryman

Jusqu'à présent, seules les versions électriques du SUV britannique ont été dévoilées, avec 204 ch et 313 ch, mais MINI a expliqué que des moteurs à combustion seraient également disponibles. Nous comprenons que les moteurs à essence de 1,5 litre (trois cylindres) et de 2,0 litres suivront, et que le diesel de 2,0 litres sera disponible.

D'ailleurs, nous avons déjà vu des photos de la variante performance John Cooper Works du Countryman et la double sortie d'échappement donne l'impression d'un moteur à combustion interne. Développera-t-il plus de 306 ch ?

Peugeot 3008

Le SUV français présente des similitudes avec le Countryman. La voiture a été développée sur la nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis, spécialement conçue pour les véhicules électriques, mais également compatible avec les moteurs à combustion.

Selon Peugeot, la gamme de la nouvelle 3008, avec des options électriques de 210, 230 et 320 ch, sera complétée par des moteurs micro-hybrides et hybrides rechargeables, en fonction des besoins de chaque marché.

Skoda Superb

Si l'on tient compte du fait que la berline tchèque a été développée conjointement avec la Volkswagen Passat, il n'est pas étonnant qu'elle partage des moteurs avec sa "cousine" allemande.

Par conséquent, en attendant la présentation de la Superb en novembre, nous pouvons supposer qu'elle sera équipée de moteurs à quatre cylindres. En essence, elle pourrait être propulsée par le 1.5 TSI de 150 ch et le 2.0 TSI de 204 et 265 ch. En diesel, le 2.0 TDI produit 122 ch, 150 ch et 193 ch dans la Passat, et les versions hybrides rechargeables eHybrid ont une puissance combinée de 204 ch et 272 ch.

Volkswagen Passat

Si vous avez lu ce que nous réserve la Superb, la gamme mécanique de la Passat a déjà été expliquée, il ne reste donc plus qu'à vous rappeler que cette neuvième génération est disponible exclusivement avec le break Variant.

La voiture est encore plus grande et plus spacieuse que son prédécesseur (l'espace pour les jambes à l'arrière a augmenté de 50 millimètres et le coffre est passé à 690 litres) et elle est équipée de la nouvelle suspension adaptative DCC Pro, avec un contrôle séparé du rebond et de la compression.

Volkswagen Tiguan

Nous terminons cette liste avec ce qui sera probablement l'un des modèles les plus recherchés en Europe. Son groupe motopropulseur est très similaire à celui de la Passat. Un 1.5 TSI de 130 ch est ajouté et le 2.0 TDI de 122 ch est absent, bien qu'il faille attendre la gamme pour le marché espagnol.

Le Tiguan sera en concession début 2024 et, malheureusement, les prix augmenteront par rapport au modèle actuel (à partir de 39 010 euros) en raison de l'équipement de série plus élevé, entre autres raisons.