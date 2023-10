Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à personnaliser l'ID. Buzz de Volkswagen. C'est une toile idéale pour un habillage personnalisé, la transformant en quelque chose d'unique ou, dans ce cas, en appliquant les couleurs psychédéliques de la Mystery Machine originale du dessin animé Scooby-Doo.

Une amélioration de la conduite

Il n'y a pas de mystère quant à la raison pour laquelle le Volkswagen ID. Buzz est un véhicule idéal pour une personnalisation sur le thème de Scooby-Doo. Ce van électrique est une version moderne du Volkswagen Transporter original. Construit par Concept Motorsport en Indonésie, le van est recouvert d'un vinyle créé par TeckWrap et comporte d'autres modifications.

Galerie: VW ID. Buzz Mystery Machine

14 Photos

La suspension a été améliorée avec des coilovers KW V3, offrant une hauteur de conduite abaissée personnalisable. La configuration comprend des amortisseurs et des ressorts de haute qualité pour minimiser les mouvements de tangage et de roulis dans les virages, à l'accélération et au freinage. C'est exactement ce dont le van a besoin pour semer une goule qui le poursuit ou pour se sentir en confiance sur une route de campagne à deux voies, sombre et effrayante.

Un mystère autour du véhicule original

Le dessin animé original Scooby-Doo a été lancé en 1969 aux Etats-Unis, à l'apogée de la mode hippie et des couleurs "hors normes". En France le dessin animé a été duffusé pour la première fois en 1975. Les origines de la Mystery Machine font l'objet d'un débat, certains affirmant qu'il s'agit d'un Dodge A100, d'un Chevrolet G-Body ou d'un Ford Econoline. On l'a également appelé fourgon hippie, une autre référence au Combi Volkswagen. Dans le film Scooby-Doo de 2002, on dit que le fourgon est un Bedford CF de 1972, alors qu'un véhicule promotionnel du film est basé sur un fourgon GMC de 1976.

Même si nous ne saurons jamais quel était le type de véhicule de la Mystery Machine originale, il n'est pas étonnant que la camionnette soit restée populaire. Des générations de personnes ont grandi en regardant Scooby-Doo, qu'il s'agisse du dessin animé original ou de ses dérivés et films. En tant que véhicule du héros, il fournit une réserve inépuisable de Scooby Snacks et tout ce dont les "personnes intrusives" ont besoin pour déjouer les criminels et résoudre les mystères.

Des débuts très positifs pour le VW ID. BUZZ

Lancée mondialement l'année dernière, le VW ID. Buzz est rapidement devenu le véhicule électrique le plus populaire sur le marché allemand, détrônant Tesla de la première place. La demande pour ce véhicule dépasse actuellement la production. Volkswagen prévoit de produire 44 000 exemplaires de la camionnette électrique pour 2023, mais pourrait tripler ce chiffre l'année prochaine lorsque la Buzz sera lancée aux États-Unis.