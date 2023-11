Porsche a dévoilé "Road to Le Mans. The Film", un documentaire captivant de 90 minutes qui retrace le parcours de la star hollywoodienne Michael Fassbender, de son rêve d'enfant à la course de 24 heures la plus prestigieuse au monde. Ce film, disponible gratuitement sur la chaîne YouTube de Porsche depuis le 17 novembre, offre un regard exceptionnel sur le parcours émotionnel et intense de Fassbender jusqu'à la course d'endurance.

Son parcours

Le film suit Fassbender, né à Heidelberg et aujourd'hui âgé de 46 ans, alors qu'il s'efforce de réaliser ses aspirations de longue date en matière de course automobile. Après avoir été présenté à Porsche par l'acteur américain et collègue de course Patrick Dempsey, Fassbender a commencé son parcours de course en 2018. Il a suivi un entraînement rigoureux dans le cadre de la Porsche Racing Experience et a participé à l'European Le Mans Series (ELMS), avec un entraîneur Porsche à ses côtés.

Galerie: Porsche retrace la route de Michael Fassbender jusqu'au Mans

6 Photos

Le film après la série

Ce voyage, rempli de hauts et de bas, a été documenté dans la série YouTube "Road to Le Mans", qui a suscité une grande passion et des millions de vues. Malgré des revers, notamment une course difficile aux 24 heures du Mans en 2022, la détermination de Fassbender n'a jamais faibli, et il a repris la course en 2023 pour réaliser des progrès remarquables.

Un regard sincère

Le documentaire offre un regard authentique sur les coulisses de son parcours, capturant des moments personnels et la réalité éreintante du sport automobile. Le film retrace l'histoire de Fassbender, de son entraînement initial à son impressionnante performance lors de la classique de 24 heures, mettant en évidence sa résilience et ses progrès en tant que coureur.

Les commentaires postés sous la vidéo depuis quelques jours seulement, démontrent le souhait des spectateurs de voir l'acteur performer à nouveau au Mans. De plus, le travail et la production du film sont plus que félicités, au travers la sincérité et la qualité des images partagées à tous les fans.

"Road to Le Mans. The Film" est disponible sur la chaîne youtube.com/@Porsche.