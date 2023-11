Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest, se montre pessimiste quant à l'arrivée au Mans en 2026 d'une voiture de course fonctionnant à l'hydrogène. "Ce n'est pas réaliste [pour 2026]", a-t-il déclaré. "Nous devons passer du temps sur la sécurité, et c'est plus long que ce que nous avions prévu. Je pense que 2027 est plus réaliste."

Les prototypes à pile à hydrogène devaient à l'origine être autorisés au Mans à partir de 2024 avec un châssis unique co-développé par Red Bull Advanced Technologies et ORECA, mais cette date a ensuite été repoussée à 2025. L'ACO et la FIA, qui gèrent conjointement le WEC, ont mis à jour leurs plans concernant le carburant alternatif lors de l'édition qui s'est déroulée au mois de juin dernier.

Il a été annoncé que les prototypes à moteur à combustion interne alimentés à l'hydrogène seraient autorisés à courir, avec la confirmation d'une nouvelle date de départ en 2026. L'idée est que les voitures à hydrogène puissent concourir pour la victoire finale dans la catégorie Hypercar. La nouvelle de juin a coïncidé avec l'annonce de l'intention de Toyota de concourir au plus haut niveau des courses d'endurance avec un prototype à hydrogène équipé d'un moteur à combustion. Cette voiture s'appuie sur l'expérience de Toyota en matière de course au Japon avec la Corolla H2 depuis 2021, propulsée par le moteur de la voiture de rallye Yaris WRC. Cette annonce signifie en fait que l'idée d'un châssis à marque unique a été abandonnée, bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé par l'ACO.

Le directeur technique de Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, a déclaré au Mans qu'il pensait qu'il serait possible pour un constructeur de se battre pour les honneurs avec une voiture à hydrogène dès 2026, en utilisant soit la technologie de la combustion, soit celle de la pile à combustible.

"Tout est possible avec une poussée technologique", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas d'obstacle si le niveau technologique est autorisé - cela devrait être faisable."

Le garage 56 ne devrait plus être occupé par un prototype hydrogène

L'ACO a commencé à parler de l'hydrogène comme carburant potentiel pour Le Mans dès 2018 et a conclu un accord de partenariat avec l'organisation franco-suisse GreenGT pour lancer la technologie des piles à combustible en course sous la bannière MissionH24. D'ailleurs, les plans d'un prototype MissionH24 de troisième génération ont été dévoilés le mois dernier. La voiture, qui n'a pas encore de nom, est développée autour d'un châssis construit par le constructeur allemand ADESS et devrait commencer à courir en 2025.

Elle a été conçue, comme son prédécesseur connu simplement sous le nom de H24, pour participer à la Le Mans Cup sponsorisée par Michelin dans le cadre de l'European Le Mans Bill. Pierre Fillon a expliqué qu'elle pourrait également courir en ELMS, mais qu'il n'était pas prévu qu'elle occupe la place de Garage 56 sur la grille de départ du Mans, réservée à une voiture expérimentale.

"La H24 est destinée à courir en Le Mans Cup ou peut-être en ELMS, pas au Mans", a-t-il déclaré. "L'objectif de la H24 est d'avoir les mêmes performances que la GT3 - nous ne sommes pas un constructeur. Cette voiture n'est qu'un laboratoire pour mieux savoir ce que nous devons faire en termes de sécurité et de ravitaillement ; nous apprendrons beaucoup avec cette voiture."