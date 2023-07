Rowan Atkinson s'est présenté à Goodwood cette semaine pour apporter son soutien aux carburants alternatifs en conduisant une Toyota GR Yaris H2 modifiée. Connu par des millions de personnes sous le nom de M. Bean, Atkinson est un passionné de voitures et de sport automobile (voir ci-dessous) mais c’est également un fervent partisan du moteur à combustion interne.

La Toyota GR Yaris H2 Concept a été spécialement préparée pour Goodwood. Selon Atkinson, elle utilise toujours son moteur trois cylindres turbocompressé standard de 1,6 litre, mais le système de gestion du moteur a été modifié pour que la voiture fonctionne à l'hydrogène qui est directement injecté dans le moteur pour la combustion interne.

Atkinson, qui possède une GR Yaris ordinaire, a trouvé cette Toyota "très amusante". Il a félicité le constructeur et la Formule 1 pour leur travail visant à maintenir le moteur à combustion interne en vie en utilisant des carburants alternatifs propres.

Toyota développe d’ailleurs un prototype GR H2 Le Mans pour courir à l'hydrogène en 2026. Quant à la Formule 1, la catégorie reine du sport automobile utilisera des carburants durables dans le même délai.

L’électrique : une "fraude" selon Atkinson

Atkinson est titulaire d'un diplôme en génie électrique et électronique. Cependant, il est devenu de plus en plus critique à l'égard des voitures électriques, allant jusqu'à écrire un article pour le Guardian, où il a déclaré se sentir "dupé". Dans son papier, il encourage les entreprises à explorer les carburants alternatifs, y compris l'hydrogène, comme un moyen de promouvoir la durabilité du moteur à combustion interne.

Cela ne veut pas dire qu'il n'aime toujours pas l'idée des voitures électriques, juste que ces dernières et leurs batteries en lithium lourdes et coûteuses ne sont pas les futurs "sauveurs de l'environnement" qu'elles prétendent être.

La propre collection de voitures d'Atkinson comprend des machines impressionnantes. En plus de la GR Yaris, il a possédé une McLaren F1, une Lancia Delta Integrale HF et une Acura NSX.

Lorsque la Toyota GR Yaris a été lancée, elle a donné au constructeur nippon un sérieux concurrent aux Subaru WRX et Volkswagen GTI. Sous le capot, le moteur de 1,6 litre de la GR Yaris produit 257 chevaux, mais il s'agit d'un groupe moto-propulseur résilient qui peut être réglé pour produire jusqu'à 741 chevaux tout en conservant son vilebrequin, ses pistons et ses bielles d'origine.