Lorsque les constructeurs établissent des jalons dans l’automobile, ils aiment les célébrer avec des modèles spéciaux. Ce cas de figure est également vrai pour Toyota Gazoo Racing. Le département course du constructeur automobile japonais vient de produire le 100e exemplaire du coupé sport GT4 pour une utilisation en circuit sur une base de Supra. Qu'obtenons-nous pour cela ? L'hommage à la 100e édition de la Toyota GR Supra GT4.

Basée sur la GR Supra Lightweight, des mises à jour intérieures et extérieures saisissantes soulignent la connexion avec le sport automobile. La finition de peinture "Plasma Orange" et les coques de rétroviseurs extérieurs en fibre de carbone sont exclusives au modèle spécial et à la nouvelle version de route, reliant ainsi visuellement les versions piste et route.

Galerie: Toyota GR Supra GT4 Concept

6 Photos

De plus, l'édition spéciale, limitée à 100 exemplaires, est dotée de nouvelles jantes en alliage noir mat de 19 pouces. Les étriers de frein noirs avec le logo GR soulignent l'appartenance à la famille du sport automobile.

L'intérieur axé sur le conducteur comprend des housses de siège en Alcantara noir qui se coordonnent avec le pommeau de levier de vitesses aussi en Alcantara. Les coutures décoratives orange sur le tapis de coffre reprennent la finition de la peinture extérieure. Un insert en fibre de carbone sur le tableau de bord fait un clin d'œil à la GT4 100th Edition Tribute, tout comme une plaque à l'extérieur du tableau de bord qui n'est visible que lorsque la porte du conducteur est ouverte.

Plus légère et plus réactive

La Toyota est propulsée par le six cylindres de 3,0 litres de 340 ch associé à une transmission manuelle à six vitesses. La transmission dispose d'un système de contrôle intelligent. À la montée des rapports, différents paramètres logiciels optimisent le couple lors de l'engagement et du relâchement de l'embrayage, tandis qu'à la rétrogradation, l'objectif est de garantir une puissance délivrée la plus constante possible. Tout ceci assure également une accélération réactive.

En plus des économies de poids grâce à une boîte de vitesses manuelle, la version GR Supra Lightweight présente d'autres modifications dans les domaines des systèmes audio et des sièges. Cela rend la GR Supra Lightweight et la GR Supra 100th Edition Tribute 38,3 kilogrammes plus légères que la version automatique de 3,0 litres.

En revanche, il faudra être patient avant de voir ces 100 exemplaires arriver sur le marché car on ne sait rien de leur arrivée exacte en Europe et encore moins de leur prix.