La gamme actuelle de Toyota comprend deux grands coupés sportifs : la Supra et la GR86. Mais les passionnés réclament depuis longtemps une renaissance de la Celica, qui pourrait se situer entre ces deux modèles.

Le constructeur japonais n'a pas encore officiellement commenté la rumeur, mais un cadre supérieur aurait récemment admis qu'un successeur moderne à la voiture de sport emblématique serait une bonne idée.

Tel que rapporté par Best Car Web, le nouveau président de Toyota, Tsuneji Sato, s'est récemment adressé aux médias lors d'un rallye au Japon. Plus tôt, le nouveau PDG Akio Toyoda aurait exprimé sa passion pour la Celica, après quoi Sato a ajouté qu'il aimerait voir ce modèle faire son retour parmi la gamme de la marque. Mais ce n'est pas l'élément le plus intéressant.

Best Car Web a décidé de contacter Toyota et de demander des éclaircissements. Le constructeur automobile aurait répondu par la brève déclaration suivante : "Le nouveau président de Lexus et de la marque GR, Sato, a l'intention de continuer à commercialiser des modèles sport GR." Nos collègues de Motor1.com USA ont également contacté Toyota et attendent une réponse.

Un retour ? Mais avec quel moteur ?

De plus, la publication japonaise affirme qu'une personne familière avec les affaires internes de Toyota a déclaré que le successeur de la Celica serait très probablement le premier projet lancé sous le nouveau président. Cela semble trop beau pour être vrai et il vaut mieux prendre cette information avec des pincettes avant de recevoir une réponse définitive de la société japonaise.

Le nouveau rapport spécule également sur la nature du renouveau de la Celica, affirmant qu'il serait logique que Toyota construise une nouvelle voiture de sport électrique. Bien sûr, ce n'est qu'une supposition basée sur le fait que plusieurs modèles historiques de différents fabricants ont déjà été relancés avec l'électricité. Par exemple la Renault 5 ou les Volkswagen ID.

Ce n'est pas la première fois qu'un cadre supérieur de Toyota parle d'un possible retour de la Celica. En 2018, Masayuki Kai, l'ingénieur en chef adjoint de la Supra, a déclaré à Car and Driver : "Nous voulons que la Celica revienne mais aussi que la MR2 revienne."