Lorsque Akio Toyoda a quitté la direction de Toyota au début de l'année, les passionnés craignaient que la nouvelle direction ne freine la gamme Gazoo Racing. Le constructeur automobile japonais décidant d'investir massivement dans les véhicules électriques pour rattraper ses rivaux, les projets incluant certaines voitures de sport auraient pu être mis de côté. Heureusement, ce ne sera pas le cas. Le PDG et président nouvellement nommé, Koji Sato, laisse entendre que la gamme GR pourrait même s'agrandir.

Dans une interview accordée au magazine britannique Autocar , le patron de Toyota a déclaré : "La marque Gazoo sera présente à l'avenir, et peut-être même que nous pourrons accélérer son développement." Il a poursuivi en disant qu'Akio Toyoda, qui est maintenant le président du constructeur automobile nippon, "a beaucoup plus de temps pour s’investir dans la division Gazoo Racing" qu'il a fondée en 2007.

La concurrence sera rude

Naturellement, Sato a refusé de nommer ce qui pourrait arriver après la GR Yaris, la GR Corolla, la GR 86 et la GR Supra. Cela fait un moment que nous n'avons pas entendu parler de l'hypercar de la marque, car la dernière fois que Toyota a mentionné la GR Super Sport, c'était en septembre 2021. À cette époque, il n'y avait toujours pas de décision concernant la mise en production de la machine électrifiée de plus de 1 000 chevaux. Nous attendons également la GRMN Supra, qui est toujours un modèle rempli de spéculations.

Quant à la voiture illustrée ici, c'est un concept officiel de Toyota. Baptisé "Sports EV", il a été présenté fin 2021 comme un roadster biplace entièrement électrique. Il n'a pas fallu longtemps pour que certaines personnes supposent que le prototype serve de successeur spirituel électrique à la MR2. Ce concept a été dévoilé le même jour que la remplaçante électrique de la Lexus LFA, suggérant que Toyota pimentera sa gamme à l'ère du zéro émission.

Si la Sports EV voit le jour, elle sera en concurrence avec la MG Cyberster récemment dévoilé et la prochaine génération de Porsche Boxster/Cayman à venir en 2025. Un an plus tard, Alpine dévoilera son A110 purement électrique co-développé avec Lotus.