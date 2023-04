Le nouveau Toyota Tacoma n'a pas encore fait ses débuts, mais nous avons déjà un aperçu d'un nouveau niveau de finition appelé Trailhunter. Les photos d'accroche offrent un aperçu d'un phare, d'une section de la calandre et d'un gros plan du pare-chocs arrière avec de gros crochets de remorquage bien en vue. Un badge sur le hayon sous la forme d'une boussole l'identifie également comme un niveau de finition Trailhunter.

Mais qu'est-ce que Trailhunter exactement ? Dans un très court communiqué de presse, Toyota confirme le nom et le décrit comme quelque chose de construit à partir de zéro avec à l'esprit le tout-terrain et l'atterrissage. À cette fin, il comportera "une ingénierie spécialement conçue et des composants robustes", mais c'est tout ce que Toyota propose pour le moment. À moins de futurs teasers sur le Tacoma, de nouvelle génération en version Trailhunter, nous devrons attendre ses débuts officiels pour en savoir plus.

En parlant de cela, les débuts n’ont évidemment pas eu lieu le 4 avril, comme le suggère la publication sur les réseaux sociaux Tacoma de Toyota à la fin du mois de mars. Au lieu de cela, c'était la date de lancement d'une campagne teaser officielle sur le nouveau Tacoma, en commençant par la confirmation d'un groupe moto-propulseur hybride I-Force Max. Que ce soit la même configuration hybride V6 de 437 chevaux utilisée dans le Tundra ou autre chose reste à voir, mais l'électrification sera de mise dans le nouveau Tacoma.

Ironiquement, un autre teaser Tacoma non planifié a également été publié le 4 avril. Une série d'images dans l'ombre a été divulguée en ligne, montrant la forme générale du pick-up ainsi que ses diverses caractéristiques d'éclairage. Parmi eux se trouvait un aperçu de sa barre lumineuse centrale, probablement réservée aux versions TRD haut de gamme ou à la version Trailhunter.

Préparez-vous pour le nouveau Tacoma

Bien sûr, nous avons à peu près déjà vu le nouveau véhicule tant attendu. Des images de brevets divulguées sont apparues en janvier 2023, révélant de nombreuses lignes audacieuses et des proportions volumineuses similaires à celles du plus grand Tundra. Les images provenaient du Brésil et seraient des brevets de conception, il est donc certainement possible que le produit final en Amérique du Nord soit au moins un peu différent. Cependant, la conception des phares vue dans ce nouveau teaser correspond aux images de brevets divulguées.

Toyota a présenté le nom Trailhunter au salon SEMA 2022, promettant une série de tout-terrains. "Les pick-up Trailhunter viendront directement de l'usine et seront équipés pour répondre aux besoins des passionnés de tout-terrain", a déclaré Lisa Materazzo, vice-présidente du groupe marketing de la division Toyota. "Ces modèles seront développés en interne par nos équipes d'ingénieurs et seront les solutions OEM les plus performantes conçues pour répondre aux normes légendaires de qualité, de durabilité et de fiabilité de Toyota."

Le Toyota Tacoma 2024 fera ses débuts au cours des deux prochains mois.