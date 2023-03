L'emblème GR de Toyota est désormais présent sur plus de modèles que jamais. Cependant, toutes les voitures portant le logo ne sont pas égales, puisque le constructeur propose la ligne GR Sport, moins puissante, sur diverses offres à travers le monde. Cet écusson orne désormais le hayon de l'Agya.

L'Agya GR Sport se différencie des autres variantes du modèle par quelques touches de style extérieur uniques. Le hatchback présente une nouvelle couleur de calandre, un spoiler de pare-chocs avant GR, des jantes en alliage usiné de 15 pouces et des phares à LED. Toyota propose le modèle avec deux options de peinture, deux tons et quatre autres choix de couleurs.

Galerie: Toyota Agya GR Sport

25 Photos

Le constructeur a également ajouté un kit aérodynamique GR qui améliore encore le style. À l'avant, le hatchback dispose de fausses prises d'air plus sportives, tandis que des extensions aérodynamiques ornent les pare-chocs et les bas de caisse.

À l'intérieur, l'Agya est équipée d'un écran d'infodivertissement de 8 pouces et d'une caméra de recul. Elle est également équipée d'un système de recharge sans fil. Toyota rehausse l'habitacle avec des surpiqûres rouges et le logo GR partout dans l'habitacle, y compris sur le volant et les sièges. Les surpiqûres contrastent agréablement avec l'intérieur entièrement noir.

Toyota propose l'Agya avec un seul moteur sur l'ensemble de la gamme, un trois cylindres de 1,2 l. Ce moteur développe 87 ch et 112 Nm de couple et est associé soit à une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, soit à une transmission à variation continue avec palettes de changement de vitesse. Si Toyota n'a pas amélioré le groupe motopropulseur de l'Agya GR Sport, il a en revanche retouché la suspension et la direction.

Les options disponibles comprennent un système DVR avec caméra de recul et un klaxon haut de gamme. L'Agya est également commercialisée avec des fonctions de connectivité modernes telles que "find my car", l'assistance routière, l'accès au centre d'assistance, et bien d'autres encore. Elle est proposée à partir de 237 500 000 roupies indonésiennes (14 365 euros au taux de change actuel).