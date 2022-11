La course à la conversion à l'électrique de Honda semble faire une courte pause en 2023. En effet, la marque a prévu le lancement des deux premiers véhicules d'une série de 30 nouveaux modèles de VE qui seront introduits d'ici la fin de la décennie.

Sur les trois principales nouveautés attendues en 2023, deux sont des SUV hybrides, la nouvelle génération du best-seller CR-V et le tout nouveau SUV compact et sportif ZR-V, tous deux dotés de la technologie HEV. Le troisième, en revanche, n'est même pas électrifié.

Voici donc les nouveaux modèles Honda à venir en 2023 :

Honda Civic Type-R

Il a fallu beaucoup de patience pour obtenir les premières données sur la nouvelle Honda Civic Type R. Elle est la dernière hot hatch du constructeur à sortir sans moteur électrifié mais avec un 2.0 Turbo développant une puissance record de 330 ch pour 420 Nm de couple, toujours et uniquement en traction. Les premières informations ont fuité l'été dernier, environ un an avant ses débuts sur le Vieux Continent, qui sont attendus à la fin du printemps 2023.

Honda Civic Type R 2023

Cela représente 20 ch supplémentaires pour un poids de 1 430 kg et une longueur de 4,6 mètres. Ses éléments de style ne sont pas trop voyants, aileron mise à part. L'accélération et la vitesse restent quant à elles un secret, tout comme le prix.

Nom Honda Civic Type R Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Essence Date d'arrivée Printemps 2023 Prix À annoncer

Honda ZR-V

La véritable nouveauté de 2023 est un tout nouveau modèle appelé ZR-V, qui s'interpose entre le CR-V et le HR-V. Il se place dans le segment des SUV-coupé. Sa base est dérivée de celle de la Civic.

Honda ZR-V

Déjà commercialisé en Amérique du Nord et en Chine, mais avec de fortes différences stylistiques entre les deux marchés, il mesure un peu moins de 4,6 mètres de long. Il est proposé soit, avec des moteurs à essence 1,5 ou 2,0 L ou soit, avec l'hybride Honda e:HEV, une solution indiquée comme la plus probable.

Nom Honda ZR-V Carrosserie SUV compact Moteurs Hybride à essence Date d'arrivée Automne 2023 Prix À annoncer

Honda CR-V

Celui qui sera dévoilé plus tard dans l'année et qui nous arrivera à la mi-2023 sera la sixième génération du Honda CR-V. Lancé avec une motorisation hybride il pourrait être équipé d'une motorisation électrique l'année suivante.

Honda CR-V 2023

Le Honda CR-V a encore grandi, avec une longueur atteignant désormais 4,7 mètres, une ligne plus élégante avec plus d'espace à bord, avec cinq ou sept sièges et jusqu'à 750 litres de coffre. Deux moteurs sont prévus, un e:HEV PHEV, c'est-à-dire un hybride avec un moteur 2.0 mais une batterie rechargeable, et un e:HEV full hybride sans recharge qui sera ajouté à la liste après l'été.