Comme promis, Honda nous donne plus d'informations sur la Civic Type R. Nous ne pouvons pas encore remplir toutes les cases, mais nous pouvons au moins confirmer que la nouvelle Type R est bien la plus puissante jamais sortie d'usine. Son moteur 2,0 litres turbocompressé génère 315 hp, soit 319 chevaux, et 310 livres-pieds (420 Newton-mètres) de couple.

On parle ici de la puissance pour la version qui sera vendue aux USA, car la version précédente et son moteur K20C1 faisait 306 hp. Soit 310 chevaux. Chez nous en Europe, ainsi qu'au Japon, la puissance développée était de 320 chevaux. Si l'on suit cette logique d'augmentation de puissance, la nouvelle génération de la sportive nippone proposera-t-elle 330 chevaux chez nous ?

Pour certains, cette augmentation n'est peut être pas énorme. Mais Hondamet l'accent sur les réglages effectués pour rendre la voiture plus facile à utiliser. Le couple maximal plus élevé est disponible à un régime relativement bas, de 2600 à 4000 tours/minute. Le turbocompresseur mis à jour comporte des aubes de turbine optimisées qui créent une plus grande pression avec une gamme plus large et plus d'efficacité. Le moteur boosté expire par un échappement à passage direct, doté d'une valve active qui laisse échapper plus de gaz (et de bruit).

Qu'est-ce que cela signifie pour les performances ? Malheureusement, Honda ne veut pas encore en parler, mais nous savons que la nouvelle Type R détient le record de Suzuka pour une voiture de série à traction avant. Elle a bouclé un tour en 2 minutes 23,1 secondes, battant le temps de 2 minutes 23,9 secondes de la Civic Type R sortante. Comme l'amélioration de la puissance, cela ne semble pas être grand-chose. Mais au contraire, chaque détail compte pour optimiser les performances !

Honda nous dit que la nouvelle Type R est un peu plus longue et plus large que celle qu'elle remplace. Son empattement est plus long de 1,4 pouce (3,5 cm), et la voie à l'avant est plus large d'un pouce (2,54 cm). À l'arrière, elle est plus large de 0,75 pouce (1,9 cm) et la suspension a été complètement modifiée par rapport à l'ancien modèle. Elle est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport 4S, une amélioration notable par rapport aux Continental qu'elle portait à l'usine. Et bien que le diamètre des roues soit passé à 19 pouces, les pneus sont un peu plus larges à l'avant.

À ce stade, nous aimerions vous dire combien pèse la nouvelle Type R, car il s'agit d'une spécification essentielle pour les véhicules de performance. Malheureusement, c'est encore un secret d'État chez Honda.

Bien sûr, la voiture à hayon a fait ses débuts visuels en juillet, révélant un extérieur redessiné et un intérieur séduisant. Le rouge et le noir sont les seules combinaisons de couleurs pour l'habitacle, et toutes les Civic Type R passent les vitesses avec une boîte manuelle à six rapports. Les conducteurs disposent d'un mode de conduite R+ ainsi que d'un mode individuel personnalisable, et un enregistreur de données Honda LogR amélioré surveille et stocke les mesures de performance en temps réel. Cinq couleurs sont disponibles au lancement, dont Championship White, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Sonic Grey Pearl et Boost Blue.

Le prix est un autre élément d'information que Honda n'est pas encore prêt à divulguer. Cette information sera communiquée à l'approche du lancement officiel de la Type R, prévu plus tard cet automne.