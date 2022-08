La semaine dernière, Honda a dévoilé la nouvelle Civic Type R en conservant la même formule et en combinant un moteur à essence turbocompressé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Elle a ainsi mis fin aux rumeurs selon lesquelles ce modèle serait hybride et adopterait même une transmission intégrale. Cependant, il pourrait y avoir une part de vérité dans ces rapports après tout, au moins en ce qui concerne le groupe motopropulseur électrifié.

Lors d'un entretien avec Autocar, le conseiller technique de Honda Motor Europe, Ko Yamamoto, a déclaré que la plate-forme de la Civic Type R pouvait supporter l'électrification. S'il a exclu la possibilité d'une version entièrement électrique sur la base de la plateforme actuelle, il a laissé la porte ouverte à une configuration hybride :

"Je n'exclurais pas l'électrification. Nous ne pouvons pas faire un groupe motopropulseur purement électrique sur cette plate-forme, mais j'imagine qu'il peut aller jusqu'à un certain niveau d'hybride rechargeable. L'électrification n'est qu'une autre mesure technique, comme le VTEC ou un turbo, ou une suspension multibras."

Honda Civic Type R (2022)

À la question de savoir si une Civic Type R à transmission intégrale est dans les cartons, Ko Yamamoto a répondu que ce n'était absolument pas à l'ordre du jour. Même si c'est techniquement possible puisque la voiture partage sa plateforme avec le CR-V, le conseiller technique n'en voit pas les avantages : "Elle n'est même pas forcément plus rapide, mais elle est plus lourde".

Dans des nouvelles connexes, une nouvelle vidéo (jointe ci-dessous) a émergé avec la rivale de la VW Golf GTI Clubsport , montrant un prototype de pré-production peint en Rallye Red. C'est l'une des cinq couleurs extérieures disponibles, avec Historic Championship White, Crystal Black Pearl, Boost Blue et Sonic Grey Pearl.

Des informations récentes suggèrent que le moteur à essence de 2,0 litres développe 10 ch et 20 Nm de plus qu'auparavant, tandis qu'un aileron en fibre de carbone en option permet de gagner 1 kilo sur la Civic Type R JDM. Comme vous l'avez probablement entendu, Honda installe des roues plus petites mais avec des pneus plus larges en optant pour un ensemble de 19 pouces enveloppé de Michelin Pilot Sport 4S 265/30.

Il y a encore beaucoup de spécifications techniques que nous ne connaissons pas, et nous pouvons en dire autant des informations essentielles sur les prix. Honda éclaircira ce mystère dans les mois à venir, lorsque la Civic Type R sera commercialisée.