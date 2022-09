Avec la série spéciale Type S, la Honda NSX a récemment fait ses adieux après six ans de bons et loyaux services, malgré des ventes contrastées, notamment en Europe, en raison d'un prix très élevé et très proche de modèles au blason plus prestigieux comme Ferrari, Porsche ou Lamborghini.

Pourtant, la NSX ne manquait pas de qualités, bien au contraire, avec son fabuleux V6 3,5 litres accompagné de trois moteurs électriques pour une puissance cumulée de 580 ch et 645 Nm.

Un retour en électrique confirmé à demi-mot

Même si la NSX n'a pas forcément eu la carrière escomptée en Europe, il n'en demeure pas moins qu'au Japon et aux États-Unis (sous la marque Acura), ses chiffres de ventes ont été somme toute assez corrects. De quoi encourager Honda a proposer une nouvelle génération d'ici les années à venir ? Visiblement.

En effet, si aucune information n'avait fuité jusqu'ici, Jon Ikeda, le vice-président d'Acura, a apporté quelques certitudes à la suite d'une interview accordée au média Nikkei Asia. Interrogé au sujet d'une éventuelle nouvelle sportive, notre protagoniste a déclaré :

"Je parierais dessus", ajoutant qu'"elle sera électrique". Plus de doute donc sur l'avenir de la Honda NSX, qui, selon le dirigeant japonais, "ne se contentera pas uniquement d'être performante en ligne droite".

Lancement en 2026

Toujours selon Nikkei Asia (qui cite des rumeurs internes à l'entreprise), le projet a déjà reçu une sorte de feu vert, avec une date de lancement fixée à 2026, lorsque la nouvelle plateforme Honda e:Architecture, dédiée précisément aux voitures 100 % électriques, aura été lancée.

Jon Ikeda a en fait confirmé ce qui avait déjà été imaginé en avril dernier, lorsque Honda a présenté une première image teaser mettant en scène deux voitures de sport (l'une aux allures de GT, l'autre, beaucoup plus extrême, et à certains égards similaire à l'actuelle NSX) recouvertes de deux draps et que vous pouvez apercevoir sur l'image ci-dessus.