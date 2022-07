En ce mois de juillet 2022, Honda lève le voile sur le ZR-V destiné au marché japonais. Sans surprise, il ressemble à la version chinoise qui découle elle-même du HR-V déjà commercialisé aux USA : vous nous suivez toujours ?

La version japonaise bénéfice de maigres changements. La calandre porte par exemple des lamelles verticales au lieu du nid d'abeilles, qui rappelle étrangement les Maserati, et plus spécialement celle du Maserati Grecale Trofeo. On remarquera aussi que les boucliers ont été retravaillés, la version japonaise semble plus sportive, du moins, dans cette finition. Elle reçoit également deux sorties d'échappement mises en valeur par un semblant d'extracteur d'air gris.

Le fabricant a publié une photo de l'habitacle avec le volant à droite. Là aussi, cet habitacle ressemble à celui du HR-V américain. Le levier de vitesses de la transmission automatique a été retiré au profit de trois boutons. Honda a habillé la version de présentation de cuir bordeaux surpiqué par un fil orange.

Sous capot, les changements sont plus importants. Pour rappel, le HR-V américain est motorisé par un moteur à essence de 2,0 litres de cylindrée. Il développe 158 ch. Le ZR-V japonais reçoit une motorisation différente empruntée à la nouvelle Honda Civic. Cette motorisation est hybride, d'où le badge e:HEV visible au niveau du hayon. Les clients japonais pourront aussi opter pour la motorisation essence 1,5 litre. Dans les deux cas, les moteurs sont associés à une transmission intégrale.

Bonne nouvelle, le Honda ZR-V débarquera l'an prochain en Europe. Le constructeur japonais a d'ores et déjà annoncé qu'il sera exclusivement disponible avec des motorisations électrifiées. Nous pensons donc qu'il sera possible de l'acheter avec le moteur hybride de la Civic fort de 184 ch et 315 Nm de couple. Le Honda ZR-V européen se placera entre le HR-V et le CR-V.